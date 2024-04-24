مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ المرافق بتوسعات العبور الجديدة

تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان أعمال تنفيذ المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار توجيهات بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع.

واستقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئه والمهندس اشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئة ومسؤلي الجهاز والمكتب الاستشاري.

وعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافه ودراسه شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع وتفقد شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد على شركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات لنهو الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحدده طبقا للبرامج الزمنية.

وناقش مسئولو المرافق المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة وامداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة ووضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الاراضي كاملة الترفيق لأصحابها مما يتيح الى انشاء مجتمع عمراني جديد لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة نهو الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

شن جهاز مدينة السويس الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية على رأس لجنة الاسترداد، حيث قامت اللجنة باسترداد مزيد من الأراضي المتعدى عليها بمساحة ٩٥٨٧م٢ بقيمة ٩٩٧٠٤٨٠ جنيها ليرتفع إجمالي ما تم استرداده خلال اليومين إلى ٢٧٥٠٠م٢ بقيمة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف رئيس الجهاز إن هذه الخطوة تؤكد مدى حرص الجهاز علي تنفيذ توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإزالة كافة أشكال التعديات واسترداد الأراضي، لافتة إلى أن المستثمر الجاد شريك التنمية.. والدولة تدعم من يريد خدمة هذا الوطن وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطن.

طالب المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو باستغلال بعض قطع الأراضى غير الشاغرة ببعض المراحل بالمدينة وذلك للاستفادة منها فى بعض المشروعات سواء سكنى أو خدمى أو ترفيهي.



وتفقد سعيد عددا من المناطق بالمدينة وقام بالمرور على المجاورات ( ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ ) للوقوف على حالة الأعمال من الطرق والمرافق والتنمية وصيانة الكهرباء والزراعة والنظافة والتجميل الإشغالات والمخالفات وكان برفقته مها محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز والمهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز.

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وتفقد المجاورات ( ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ ) وقام بالمرور حول العمارات والشوارع الفرعية والرئيسية للوقوف على مستوى أعمال الطرق والمرافق والنظافة حتى يكون هناك مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وأثناء الجولة التفقدية تم رصد أحد المخالفات وهى مخالفة بناء بالكونة وتم إزالتها على الفور.

وشدد على الشركات القائمة بأعمال المرافق بسرعة إنهاء أعمال تغيير خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتغذية العمارات وهى ضمن أعمال رفع الكفاءة لبعض مجاورات المرحلة الثالثة .

وأشار بأنه وجه جميع الإدارات المعنية بالجهاز من الطرق والمرافق والزراعة والنظافة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الأعمال بتلك المجاورات، كما قام بالمرور على المجاورة ( ٢٨ ) العادية للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال الخاصة برفع الكفاءة للطرق والمرافق.

وشدد على سرعة إنهاء الأعمال ورفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر. واستمرارا لمتابعة كافة الأعمال قام بالمرور على الطريق الدائرى للمدينة، وطالب مديرى الإدارات بتكثيف العمل على مستوى جميع المراحل من أعمال الطرق لإعادة تأهيل البلدورات المتهالكة والانترلوك وأحواض الزراعة.

كما وجه إدارة المرافق بالمرور على كافة أغطية المطابق وغرف التفتيش على مستوى جميع المراحل بالمدينة وإعادة تأهيل المتهالك منها حفاظا على سلامة المواطنين، وضمن الجولة الميدانية وجه بالعمل على إزالة كافة المخلفات المتواجدة ببعض قطع الاراضي الغير شاغرة والعمل على تسويتها وتشجيرها حتى يكون هناك مظهر حضارى وجمالى.