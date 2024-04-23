الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عقارات

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

حملة ضبطية قضائية،
حملة ضبطية قضائية، فيتو

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة مفاجئة للضبطية القضائية  على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمشروع ٦٤٥ عمارة في ضوء البلاغات الواردة من المواطنين القاطنين بالمشروع.

 

وبهدف التأكد من شغل الوحدات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر مختلفة بين ايجار وبيع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كان على رأس الحملة م/ محمد ممدوح وم/ محمد عبداللطيف  مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وبمصاحبة قوة من إدارة الامن بالجهاز.
وناشد الجهاز المواطنين شغل الوحدة السكنية المخصصة لهم طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بذات القانون.

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كما تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27
ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي: 
أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة. 
2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام   10%   من قيمة الوحدة.
3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة   5 %    من قيمة الوحدة.
4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى   1%     من قيمة الوحدة.
5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط 
  على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات
( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )  
6. التوقيع على العقد
بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة: 
7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها
8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ). 
9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289  جنيها
10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها
11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد
 

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