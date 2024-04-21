الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري بالشروق

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة الشروق ارض نشاط إداري بمساحة 2792 متر بسعر 9985 جنيها، وأرض إداري بمساحة 4408 أمتار بسعر 9985 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 5613 مترا بسعر 8835 جنيها.

كما تطرح أرض محطة تموين سيارات بمساحة 26322 مترا بسعر 9665 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 4535 مترا بسعر 15515 جنيها.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 104160 مترًا سعر المتر 7940 جنيهًا، وأرضًا بنشاط مخبز بمساحة 819 مترًا بسعر 8180 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 2526 مترًا بسعر 41675 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 576 مترًا بسعر 24570 جنيهًا.

كما تطرح أرض تجاري بمساحة 706 أمتار بسعر 61203 جنيهات وأرض تجاري بمساحة 784 مترًا بسعر 55639 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 471 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 826 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 780 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 483 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 826 مترًا بسعر 8930 جنيهًا.

وتطرح أرض مخازن بمساحة 498 مترًا بسعر 8930 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 713 مترًا بسعر 69130 جنيهًا وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 18663 مترًا بسعر 21925 جنيهًا.

ويطرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والنجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة طنطا.

ويطرح الصندوق 13 محلا تجاريا بمساحات من ١٢ م إلى ٤٠ م تقريبا و5 وحدات كاملة التشطيب بمساحات من ٧٢ م إلى ١٠٠ م تقريبا و2 صيدلية بحي أول وثان مساكن الشباب ومساكن السلام وعمارات الرقيق بمدينة طنطا.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 15/ 5 / 2024.

وتبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.

3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة.

4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى 1% من قيمة الوحدة.

5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط

على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات

( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )

6. التوقيع على العقد

بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة:

7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها

8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ).

9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289 جنيها

10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها

11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد



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ثانيا: التوجه لمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة:

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

2. صور إيصالات.

3. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

استلام خطاب موجهة لمسئول الاستلام بالموقع



ثالثا: التوجة للموقع: لمعاينة الوحدة والاستلام

العودة للمركز التكنولوجى لاستلام لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطابات المرافق موجه ( لادارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).



فى حال الوكيل:

1. التوكيل متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام

2. يجب إحضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل

3. يتم تسليم أصل التوكيل للبنك واصل توكيل آخر للجهاز

ــ يلزم شهادة سريان للتوكيل الذى مر عليه أكثر من 3 اشهر.

نموذج استرشادى لتوكيل استلام

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 21/4/2024، حتى يوم الأربعاء 4/6/2024.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الأحد 21/4/2024، ووحدات العمارة 2، يوم الإثنين 22/4/2024، ووحدات العمارة 3، يوم الثلاثاء 23/4/2024، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 24/4/2024، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 25/4/2024.