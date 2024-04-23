التموين: استيراد 500 ألف طن سكر لضبط الأسعار (فيديو)
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفى من 4 إلى 6 شهور.
استيراد السكر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه تم التعاقد علي استيراد 500 ألف طن سكر من الخارج والشحنات قد تصل خلال أسبوعين وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار في السوق.
احتياطي السلع
ولفت: لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يتعدى الـ4 شهور والأقماح 4 شهور والزيوت تصل إلى 5 شهور.
موسم حصاد القمح
وتابع: نتوقع موسم حصاد جيدا من القمح هذا العام، وطبقا لسعر الأردب يصل إلى 2000 جنيه وهذا رقم شجع المزارعين علي تسليم الأقماح.
توفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قال إن الوزارة وضعت خططا حقيقية لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الرئيسية.
وأضاف وزير التموين أنه فيما يتعلق بـ "القمح" لفت الوزير إلى أننا حاليًا في موسع حصاد وتوريد القمح، ويتم التوريد بمعدلات متميزة وأعلي من أي فترة خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: لدينا مخزون كبير سابق من هذه السلعة المهمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
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