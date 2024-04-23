الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

تقارير: تركيا تدرس نشر نظام "S-400" الروسي على الحدود العراقية

وزارة الدفاع التركية،
وزارة الدفاع التركية، فيتو

ذكرت تقرير صحفية أن تركيا قد تنشر دفاعاتها الجوية الروسية المتقدمة من طراز S-400 على الحدود العراقية، في إطار تعزيز الدفاعات  ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان  العراق.

 

نشر أنظمة S-400 التركية علي الحدود العراقية

وفقًا للتقرير، وبحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”، قد يتم نشر أنظمة S-400 التركية على الحدود، مما يعني أنها ستدافع ضد الطائرات بدون طيار التي تقول تركيا أن حزب العمال الكردستاني حصل عليها.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ستمثل أول نشر عملي للنظام الصاروخي منذ أن استلمته أنقرة في عام 2019 وسط انتقادات غربية.

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ويشار إلي أن الصفقة بين روسيا وتركيا لشراء منظومة S-400 كلفت تركيا ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي.

 

مقتل جندي تركي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن جنديًا تركيًا قتل وأصيب أربعة آخرون في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت الوزارة أن 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا في الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة التركية ومسلحين حزب العمال الكردستان.

 

تاريخ الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

ودخل حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه في صراع مع الحكومات التركية، وشهدت العلاقة بينهما محطات دموية، ثم مفاوضات فوقف لإطلاق النار قبل أن تتجدد المواجهة بين الطرفين كان أخرها عام 2017.

وفي عام 2017، نفذ الجيش التركي  ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا لمنع الجماعة من إرسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا.

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تركيا حزب العمال الكردستاني العراق طائرات بدون طيار S400

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