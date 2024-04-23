التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

تحتفل تركيا، اليوم الثلاثاء، بيوم يجمع بين رمزية السيادة الوطنية وبراءة الطفولة ويعرف “عيد الطفولة والسيادة الوطنية”.

ويرتبط هذا اليوم بذكرى انعقاد أول اجتماع للبرلمان التركي عام 1920 في العاصمة التركية أنقرة برئاسة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية.

عيد الطفولة والسيادة الوطنية

وشكل هذا الاجتماع الخطوة الأولى على طريق تأسيس الجمهورية بعد كفاح الشعب التركي من أجل الاستقلال وطرد القوات المحتلة.

وفي عام 1935، أهدى أتاتورك هذا اليوم للأطفال، إيمانًا منه بأهمية دورهم في بناء مستقبل الأمة.

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ومنذ ذلك الحين، تحول “يوم السيادة الوطنية” إلى “عيد الطفولة والسيادة الوطنية”، ليصبح مناسبة للاحتفاء بالسيادة الوطنية من خلال تكريم أجيال المستقبل، وبث روح الأمل والوطنية في نفوسهم.

فعاليات الاحتفال بيوم الطفولة

وتُقام في مختلف أنحاء تركيا احتفالات رسمية وشعبية بهذه المناسبة، فعلى الصعيد الرسمي، تُنظم الإدارات المحلية فعاليات رسمية تشمل وضع إكليل من الزهور على تماثيل أتاتورك، ورفع الأعلام التركية على المباني.

كما تنظم الفعاليات الترفيهية والثقافية للأطفال ويشاركون في العروض الفنية والمسرحية، مرددين الأناشيد الوطنية التي تُعزز مشاعرهم الوطنية والانتماء للوطن.

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية

ومن أكثر تقاليد الاحتفال بهذا اليوم هو تقليد “تسليم المهام” للأطفال، حيث يتنازل كبار المسؤولين في الدولة، مثل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، عن مناصبهم ليوم واحد لصالح أطفال مختارين.

ويُجسد عيد الطفولة والسيادة الوطنية في تركيا قيمًا سامية، فهو يمزج بين رمزية السيادة الوطنية وبراءة الطفولة، ويُؤكد على أهمية دور الأجيال القادمة في بناء مستقبل مُشرق للوطن.