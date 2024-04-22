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خارج الحدود

مصادر تكشف لرويترز كواليس تعرض القوات الأمريكية لهجومين منفصلين في سوريا والعراق

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

قالت مصادر أمنية عراقية وأمريكية اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية في العراق وسوريا واجهت هجومين منفصلين بالصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في أقل من 24 ساعة، بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر.

 

إطلاق 5 صواريخ تجاه القوات الأمريكية

وأضاف المصدر الأمريكي لوكالة "رويترز أن 5 صواريخ من شمال العراق أطلقت باتجاه القوات الأمريكية بقاعدة في الرمانين في شمال شرق سوريا.

وتابع، أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق، بسبب الحذر الشديد التي تنتهجه القوات الأمريكية في المنطقة.

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وذكر مسؤول أمريكي، اليوم، أن هجوم بطائرة مسيرة أيضا استهدف قاعدة عين الأسد بـ العراق دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

وجاء ذلك بعدما أعلن حزب الله في العراق في وقت سابق من اليوم الإثنين عن استئناف العمليات ضد القوات الأمريكية في البلاد.

كما قال حزب الله "إن الآن وبعد نهاية الزيارة واتضاح عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى."

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد قالت إنها شرعت في عملية بحث واسعة عن عناصر استهدفت مساء أمس الأحد قاعدة للتحالف الدولي في عمق سوريا بعدد من الصواريخ.

وأضافت على منصة إكس أن قواتها غرب محافظة نينوى قرب الحدود السورية "عثرت على السيارة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، ومازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين".

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طوفان الأقصى سوريا العراق قوات التحالف سوريا والعراق القوات الأمريكية

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