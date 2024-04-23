مسئولون أمريكيون: الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليار دولار

قال مسئولون أمريكيون لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من حزمة المساعدات العسكرية.

وكشف المسئولون عن أن حزمة المساعدات، تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز "ستينجر" وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية 155 ملم، وذخائر مضادة للدبابات من نوع" تاو وجافلين"، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.

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وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي، السبت الماضي، على أول شريحة من حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

ترحيب أوكراني بالمساعدات الأمريكية واستنكار روسي

ورحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار أمريكي.

وعلي الجانب الأخر، علق الكرملين الروسي، السبت الماضي، على موافقة مجلس النواب الأمريكي على إرسال حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، قائلا:"ستقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام زيلينسكي".

التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية

وحذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويحو، من أن عدد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا يصل إلى 33 ألف عسكري، وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد وزير الدفاع الروسي أن مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله وتواصل إزاحة العدو من مواقعه.

وقال شويجو خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر جنود الجيش الروسي بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرتها في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا".