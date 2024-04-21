تعليق عاجل من حماس على المساعدات الأمريكية الجديدة لدولة الاحتلال
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، "بأشد العبارات" مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي بشأن تقديم أموال عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 26.4 مليار دولار.
واعتبرت حركة المقاومة هذه الخطوة بمثابة "تأكيد على التواطؤ والشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي على قطاع غزة".
حماس تحمل بايدن مسئولية جرائم الحرب الإسرائيلية
كما حملت حماس الإدارة الأمريكية، والرئيس جو بايدن شخصيا، مسؤولية المساءلة السياسية والقانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، لافتة إلى أن "الدعم الأمريكي هو ترخيص وضوء أخضر للحكومة الصهيونية المتطرفة للاستمرار في عدوانها الغاشم وانتهاكها الصارخ للقوانين الدولية وكافة الأعراف الإنسانية”.
حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
وتشمل حزمة التمويل المخصصة لـ"إسرائيل" 4 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار لنظام "الشعاع الحديدي" الدفاعي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 4.4 مليار دولار لتمويل تجديد المواد والخدمات العسكرية المقدمة لـ "إسرائيل"، بينما سيتم تخصيص 3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
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