الثلاثاء 23 أبريل 2024
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صحة ومرأة

بعد التعرض للشمس المحرقة، خطوات سريعة للتخلص من آثارها على بشرتك

الحماية من الشمس،
الحماية من الشمس، فيتو

بدأت من اليوم موجة شديدة الحرارة، وبالفعل يشكو الجميع من شدة الحرارة، واشتداد أشعة الشمس، وتشكو الفتيات من العديد من المشاكل التي ترتبط بالتعرض لأشعة الشمس المحرقة، من التهابات واسمرار، واحمرار، وتبحث الجميعات عن أفضل طرق مواجهة هذه الموجة الحارة، والحفاظ على البشرة، سواء عند التعرض لأشعة الشمس، أو بعد العودة للمنزل.

 

العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس

أكدت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية، أن هناك العديد من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها فور العودة للبيت، بعد التعرض لتلك الموجة الحارة، أو لأشعة الشمس المحرقة بشكل عام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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الخطوات الفورية

هناك خطوات فورية لابد من اتباعها، فور العودة للبيت، وهي كالتالي:

 

الترطيب 

استخدمي جل أو لوشن مُهدئًا ومرطبًا، بعد التعرض للشمس مباشرة. 

ابحثي عن منتجات تحتوي على مكونات مثل الصبار أو الشاي الأخضر أو الخيار، والتي لها خصائص مُهدئة ومضادة للالتهابات.

ضعي كمادات باردة على المناطق المتضررة لتقليل التورم والاحمرار.

 

تهدئة البشرة

خذي حمامًا باردًا أو دافئًا (لاساخنًا) للمساعدة في تهدئة بشرتك.

تجنبي استخدام الصابون أو غسول الوجه القاسي، حيث يمكن أن يهيج الجلد أكثر.

ارتدي ملابس فضفاضة وناعمة من القطن للسماح لبشرتك بالتنفس.

 

شرب الماء

اشربي الكثير من الماء للمساعدة في إعادة ترطيب بشرتك من الداخل.

 

تجنبي التعرض للشمس لعدة أيام حتى تتعافى بشرتك تمامًا.

استخدمي واقي الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

ضعي واقي الشمس قبل 20 دقيقة من الخروج إلى الشمس، وأعيدي وضعه كل ساعتين، أو أكثر إذا كنتي تتعرقين أو تسبحي.

ارتدِي قبعة ونظارات شمسية لحماية وجهك وعينيك من أشعة الشمس.

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية بشرتك من التلف الناجم عن أشعة الشمس.

استشيري طبيب الأمراض الجلدية إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن بشرتك أو إذا كنتي تعاني من حروق الشمس الشديدة.

تفتيح البشره

وصفات طبيعية سريعة المفعول للتخلص من آثار الشمس المحرقة على البشرة:

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن هناك وصفات طبيعية سريعة المفعول، يمكنها تخليص بشرتك من آثار الشمس، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

جل الصبار

من أفضل العلاجات الطبيعية لحروق الشمس، فهو يهدئ البشرة ويخفف من الالتهاب والألم.

يمكن استخدامه مباشرة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

تأكدي من استخدام جل الصبار النقي، وليس جل الصبار المضاف إليه مواد كيميائية.

 

الكمادات الباردة

تساعد الكمادات الباردة على تبريد البشرة وتخفيف التورم.

يمكنك استخدام منشفة مبللة بالماء البارد أو أكياس الثلج ملفوفة بقطعة قماش.

ضعي الكمادات على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم.

 

حمام الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب.

أضيفي 3-4 أكياس من الشاي الأخضر إلى حمام دافئ وانقعي نفسك لمدة 20 دقيقة.

يمكنك أيضًا استخدام شاي الشاي الأخضر البارد كمادات على المنطقة المصابة.

 

الخيار

الخيار له خصائص تبريد وترطيب تساعد على تهدئة البشرة.

قطعي الخيار إلى شرائح رقيقة وضعيها على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة.

يمكنك أيضًا عصير الخيار واستخدامه كتونر على البشرة.

 

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها.

سخّني القليل من زيت جوز الهند في يديك، ودلّكيه على المنطقة المصابة.

يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي إلى زيت جوز الهند لتعزيز تأثيره المهدئ.

 

نصائح إضافية

 

اشربي الكثير من الماء للمساعدة في ترطيب جسمك من الداخل.

ارتديِ ملابس فضفاضة مصنوعة من قطن لتجنب تهيج البشرة.

تجنبي استخدام الصابون أو غسول الوجه القاسي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج البشرة أكثر.

لا تقشري الجلد المتقشر، لأن ذلك قد يؤدي إلى العدوى.

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