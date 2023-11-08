كريم النهار من مستحضرات العناية بالبشرة المهمة التي تساعد على ترطيب البشرة جيدًا وحمايتها من أشعة الشمس وتعزيز نضارة البشرة.

وكريم النهار يباع بأسعار خيالية خاصة مع غلاء الأسعار الذي يشهده العالم فب وقتنا الحالي، لذا سهل خبراء التجميل طرق تحضيره في المنزل بمكونات اقتصادية.

كريم نهاري طبيعي لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم نهاري طبيعي لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ثمرة خيار مبشورة.

ملعقة نشاء ذرة.

الطريقة:

نحضر الخيار ونغسله جيدًا ثم نبشره.

ثم نصفيه جيدًا والماء الناتج نضعه في مقلاة صغيرة.

نضيف النشاء إلى السائل الناتج عن تصفية الخيار، ثم نقلب جيدًا.

نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نتركه يبرد ونحفظه في علبة صغيرة محكمة الغلق.

نضعه بالثلاجة وصلاحيته أسبوع.

يستخدم يوميًّا على البشرة في الصباح حيث ندهن البشرة بطبقة خفيفة منه ونترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم نهاري طبيعي لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.