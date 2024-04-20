10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة، مفعولها سريع وأمنة على جلدك

مواد طبيعية لتفتيح البشرة، مع قدوم فصل الصيف تزداد حاجة الفتيات إلى تفتيح البشرة، بعد العودة من الخارج، والتعرض لأشعة الشمس الصيفية المحرقة، وبالفعل هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكنها أن تعيد للجلد لونه الطبيعي بعد الأسمرار، بدلا من استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية، يمكنها الإضرار بالجلد.

مواد طبيعية لتفتيح البشرة

أكدت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية والخضروات التي يمكنها تفتيح البشرة، بسرعة وأمان، دون الخوف على الجلد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

Advertisements

الليمون

الليمون غني بفيتامين سي وحمض الستريك، اللذان يساعدان على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

اخلطي عصير نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من العسل، وزعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

يمكنك أيضًا استخدام قشر الليمون لفرك بشرتك بلطف.

الكركم

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات له خصائص تفتيح البشرة.

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب أو الماء أو الزبادي لتشكيل عجينة.

طبقي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها.

العسل

العسل مضاد طبيعي للبكتيريا وله خصائص تفتيح البشرة.

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة، ووزعيه على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

يمكنك أيضًا استخدام العسل كمرطب ليلي.

البابونج

البابونج له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة.

أغلي أكياس شاي البابونج في كوب من الماء واتركيه يبرد.

استخدمي الماء المنقوع كتونر للوجه، أو ضعي أكياس الشاي المستعملة على عينيك للتخلص من الهالات السوداء.

الصبار

الصبار يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة، يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة.

استخرجي جل الصبار من نبات الصبار، وضعيه مباشرة على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

يمكنك أيضًا استخدام جل الصبار كمرطب ليلي.

تفتيح البشره

الزبادي

الزبادي غني بحمض اللاكتيك، الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

ضعي طبقة من الزبادي على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين سي والليكوبين، اللذان يساعدان على تفتيح البشرة وحمايتها من أشعة الشمس.

اقطعي الطماطم إلى شرائح، وضعيها على وجهك، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

يمكنك استخدام عصير الطماطم كتونر للوجه.

الأرز

الأرز يحتوي على النشا، الذي يساعد على تفتيح البشرة وامتصاص الزيت الزائد.

اطحني الأرز إلى مسحوق ناعم وامزجيه مع الحليب أو الماء لتشكيل عجينة.

ضعي العجينة على وجهك، واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها.

خشب الصندل

خشب الصندل له خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة.

امزجي مسحوق خشب الصندل مع الحليب أو الماء أو الزبادي لتشكيل عجينة.

ضعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل غسلها.

الحمص

الحمص غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة وتحسين صحتها بشكل عام.

اطحني الحمص إلى مسحوق ناعم وامزجيه مع الماء أو الزبادي لتشكيل عجينة.

ضعي العجينة على وجهك، واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها.