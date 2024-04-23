الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

واصلت أسعار العدس، استقرارها مساء اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الأسواق، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

Advertisements

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار العدس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، استقرت أسعار العدس المعبأ، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 70 جنيها، لتتراوح أسعار العدس المعبأ ما بين 40 جنيهًا و90 جنيها للكيلو.

سعر العدس الأصفر وفقًا للبوابة الحكومية

وسجل سعر عدس أصفر معبأ نحو 65 جنيها، لتتراوح أسعار العدس الأصفر ما بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي: 

أسعار العدس الأصفر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس أصفر باب الشام وزن 500 جرام  نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر  الخطيب وزن 250 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر أبو عوف وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر زمزم وزن 500 جرام نحو 44.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر المطعم وزن 500 جرام  نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر عجمي وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.

أسعار العدس بجبة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس بجبة أبو عوف وزن  500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة وزن كيلو نحو 74.5 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة  باب الشام وزن 500 جرام نحو 47.50 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة زمزم وزن 500 جرام نحو 41.5 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس اسعار العدس أسعار العدس بجبة أسعار العدس الأصفر سعر العدس المعبأ سعر العدس الاصفر

مواد متعلقة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، والزمالك يعلن جاهزية زيزو وعمر جابر لمباراة دريمز الغاني

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية