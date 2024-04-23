الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

الأقصر تحصد المركز الثالث في مسابقة مصمم مايكروسوفت

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

حصلت الطالبة زينب محمد محمود بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة، في مسابقة مصمم مايكروسوفت “Microsoft Designer”.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر. 

وقد  اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي فاعليات معسكر "طوَّر وغيَّر" والمقام بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر والقائمة على الشراكة بين الوزارة وهيئة كير للتنمية وشركة مايكروسوفت.

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مبادرة طور وغير   

وتعد مبادرة طور وغير إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية، والتي تهدف لتدريب الطلاب تكنولوجيًا وتأهيلهم لسوق العمل وتستهدف تدريب الطلاب من سن ١٣ حتى ١٨ سنة مجانًا.

ويتضمن التدريب عدة مسارات بمجالات متعددة وهي: مسار تكنولوجي، مسار مهني (مهارات شخصية)، برمجة، أمن سيبراني، ريادة أعمال، العمل الحر، ذكاء اصطناعي، وميكروسوفت جرافيك، ويحصل الطالب بعد اجتياز الاختبار بكل مسار  علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، شركة مايكروسوفت، وهيئة كير.

وقد تم تكريم محافظة الأقصر كإحدى المحافظات المتميزة بتدريب عدد كبير من الطلاب،كما تم تكريم مصطفي محمد مدير مركز التطوير التكنولوجي، ورجاء عبد الخالق رئيس قسم التدريب، ونيڤين نبيل منسق المبادرة بالمحافظة، والعديد من المدربين الذين شاركوا في المبادرة، وبعض الطلاب المتميزين الذين تلقوا هذه التدريبات بهدايا قيمة.

كما أشاد وائل شكر الله مدير الإدارة العامة للتدريب الالكتروني بجهود المدربين المشاركين بالمبادرة متمنيًا المزيد من النجاح وتدريب أكبر عدد ممكن من الطلاب على مسارات المبادرة المختلفة.
 

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