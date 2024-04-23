وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر توزع 350 قطعة ملابس على الأطفال

قامت وحدة تكافؤ الفرص في محافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا عثمان بالتعاون مع جهاز شباب الخريجين بتوزيع عددا من الكراتين الغذائية وملابس للأطفال.

واضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص انه تم توزيع نحو ٦٥٠ قطعة ملابس للأطفال لإدخال الفرحة على قلوبهم ، وكذا عددا من الكراتين الغذائية للأسر المستحقة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليف المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر وتعليمات الدكتورة ايمان السبكي مسئول وحدات تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية وبرعاية محمد عبد الفتاح وكيل اول وزارة سكرتير عام المحافظة.

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بحث طلبات وشكاوى المواطنين

وقد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وعقد العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين حيث أكد على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

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