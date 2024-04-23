اتحاد الكرة يوجه الشكر لجهاز منتخب الصالات بعد الفشل في التأهل للمونديال

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الصالات، بعد فضيحة احتلال المركز الرابع في أمم أفريقيا لكرة الصالات، والفشل في التأهل إلى كأس العالم.

وأبلغ مجلس اتحاد الكرة، عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب والمكلف بتولي الشئون الإدارية مؤقتا مع بعثة كرة الصالات في المغرب، بتوجيه الشكر للجهاز الفني والإدراي والطبي لمنتخب الصالات، وإخطارهم بعد استكمال المهمة مع فراعنة الصالات في الفترة المقبلة.

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ويضم الجهاز الفني لـ منتخب الصالات، كلا من جهاد عرفة مديرا فنيا، وسامح صالح مدرب عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.

وانتهت مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المنتخب الليبي، بخسارة الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، التي أقيمت في المغرب والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات.

وخسر منتخب مصر 3-1 أمام نظيره الليبي بركلات الترجيح، ليفرط بسهولة في تحقيق حلم المونديال، ويسبب صدمة جديدة لجماهير الكرة المصرية.

بذلك يكون منتخب ليبيا قد حجز بطاقة التأهل الثالثة والأخيرة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات، بعد أن حجزت المغرب وأنجولا البطاقتين الأولى والثانية.

منتخب مصر يفوز على ليبيا في دور المجموعات

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات، واجه منتخب ليبيا في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بالبطولة نفسها، وحقق الفراعنة فوزا كبيرا برباعية نظيفة

منتخب مصر يخسر نصف النهائي أمام أنجولا

وتلقى منتخب مصر لكرة الصالات هزيمة مهينة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام منتخب أنجولا في مباراة الدور نصف النهائي بالبطولة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

مباراة مصر وليبيا، فيتو

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-6، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

بذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، ويتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية، ليوجه أنجولا وصيف المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب المغرب صاحب الضيافة المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الليبي وصيف المجموعة الثانية، خلف منتخب مصر.

١٤ لاعبا في قائمة منتخب مصر مونديال الصالات

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبون هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.