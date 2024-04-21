المغرب تفوز على أنجولا 5-1 وتتوج بأمم أفريقيا لكرة الصالات للمرة الثالثة

أمم أفريقيا لكرة الصالات، توج المنتخب المغربي لكرة الصالات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات للكرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز على نظيره المنتخب الأنجولي 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية للبطولة التي تستضيفها المغرب.

بهذا التتويج يعادل المنتخب المغربي نظيره المصري في عدد مرات الفوز ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات بثلاثة ألقاب لكل منهما.

وتأهلا المنتخبان المغربي والأنجولي لبطولة كأس العالم لكرة الصالات، ورافقهم المنتخب الليبي، الذي فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما خرج المنتخب المصري من البطولة خالي الوفاض، ليحقق أسوأ نتائجه في البطولة عبر تاريخها، وهو الذي كان طرفا في المباراة النهائية في جميع النسخ الست الماضية.

منتخب المغرب لكرة الصالات، فيتو

منتخب المغرب يحتفل بالتتويج، فيتو

Advertisements

منتخب مصر يخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح

انتهت مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المنتخب الليبي، بالتعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث وبطاقة التـأهل لبطولة كأس العالم لكرة الصالات.

وخسر منتخب مصر 3-1 أمام نظيره الليبي بركلات الترجيح، ليفرط بسهولة في تحقيق حلم المونديال، ويسبب صدمة جديدة لجماهير الكرة المصرية.

بذلك يكون منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل الثالثة والأخيرة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات، بعد أن حجزت المغرب وأنجولا البطاقتين الأولى والثانية.

منتخب المغرب يفوز على أنجولا ويتوج بأمم أفريقيا للصالات، فيتو

منتخب مصر يفوز على ليبيا في دور المجموعات

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات، واجه منتخب ليبيا في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بالبطولة نفسها، وحقق الفراعنة فوزا كبيرا برباعية نظيفة

منتخب مصر يخسر نصف النهائي أمام أنجولا

وتلقى منتخب مصر لكرة الصالات هزيمة مهينة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام منتخب أنجولا في مباراة الدور نصف النهائي بالبطولة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

مباراة مصر وليبيا، فيتو

أبو الوفا يحفز اللاعبين

وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة فى المغرب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب الصالات، وأشاد بما قدمه اللاعبون خلال المباريات الماضية، والصعود إلى قبل نهائي البطولة.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-6، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

بذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، ويتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية، ليوجه أنجولا وصيف المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب المغرب صاحب الضيافة المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الليبي وصيف المجموعة الثانية، خلف منتخب مصر.

١٤ لاعبا في قائمة منتخب مصر مونديال الصالات

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبون هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.