اتحاد الكرة يسعى إلى استصدار قرار مهم بشأن مباراة مصر وبوركينا فاسو

يسعى مسئولو اتحاد الكرة إلى استصدار قرار يسمح بحضور جماهيري ضخم لمباراة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وتتجه نية اتحاد الكرة إلى المطالبة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة المرتقبة.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على تحديد أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل موعدا لمباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تقام بالقاهرة.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو، حيث تقام يوم 3 يونيو المقبل بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، في حين تقام مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو في الجولة الرابعة من التصفيات نفسها، وتقام خارج الديار وبالتحديد في العاصمة الغينية بيساو.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

وكانت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، قد أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولتين الأولى والثانية

وخاض منتخب مصر مواجهتي الجولتين الأولى والثانية أمام كل من جيبوتي وسيراليون، حيث فاز في المباراة الأولى بسداسية نظيفة في استاد القاهرة، ثم فاز على سيراليون خارج الديار بهدفين نظيفين، ويعتلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

الأول: مصر - 6 نقاط

الثاني: بوركينافاسو - 4 نقاط

الثالث: غينيا بيساو - 4 نقاط

الرابع: سيراليون - نقطة واحدة

الخامس: إثيوبيا - نقطة واحدة

السادس: جيبوتي - بدون نقاط

ويحتاج منتخب مصر للفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وهما المنافسين الأقوى للفراعنة في المجموعة الأولى، وحال نجح في الفوز عليهما، سيكون قد قطع شوطًا كبيرًا لانتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث سيرتفع رصيده إلى 12 نقطة، وسيوسع الفارق مع المنتخبين البوركيني والغيني.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويواجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، العديد من الأزمات قبل الأجندة الدولية في يونيو المقبل استعدادا لمباراتين حاسمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتكمن الأزمة الأولى في ضعف مستوى الدوري الممتاز وقلق حسام حسن خاصة بعد مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك التي أقيمت بالدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين.

حسام حسن أبدى قلقه لمستوى لاعبي الفريقين معلقا لأحد أعضاء جهازه المعاون أن المباراة فقيرة فنيا ولا يوجد لاعب يلفت الأنظار مثلما كان يحدث في الماضي وتراجع مستوى معظم اللاعبين الذي سيعتمد عليهم أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

ومن أبرز الأزمات التي تواجه حسام حسن هو الإصابات التي ضربت عددا من العناصر الأساسية للمنتخب الوطني أمثال محمد الشناوي وإمام عاشور، فضلا عن إصابة أحمد سيد زيزو.

ويأمل حسام حسن بعودة اللاعبين قبل معسكر يونيو المقبل.

رفض رابطة الأندية طلب حسام حسن

رفضت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، بالاتفاق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، عدم تعديل أو تأجيل مباريات الدوري المصري، والالتزام بالجدول المعمول به حتى بداية الأجندة الدولية في يونيو المقبل.

وكان قد طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة معسكر الفراعنة في يونيو المقبل قبل اسبوعين من موعد الأجندة الدولية استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء جدول الدوري يوم ٢٧ مايو المقبل بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يبدأ معسكر المنتخب عقب انتهاء المباراة وقبل الأجندة الدولية بـ٧ أيام فقط.

ومن المقرر أن تبدأ الأجندة الدولية يوم ٣ يونيو المقبل.

الأزمة مع محمد صلاح

ومازالت الأزمة على أشدها بين حسام حسن ومحمد صلاح نجم منتخب مصر، خاصة بعد رفض الفرعون المصري إجراء مكالمة فيديو مع العميد أو الرد على مكالمات الجهاز المعاون للمنتخب، واكتفى بالرد على وزير الرياضة اشرف صبحي، بأنه سيتواجد بمعسكر المنتخب في يونيو المقبل.

مصدر رفيع فى اتحاد الكرة أكد لـ فيتو، أن الأيام الماضية شهدت محاولات كبيرة من جانب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل إنهاء هذه الأزمة، وإزالة حالة التوتر فى العلاقة بين التوأم ومحمد صلاح، والتى دفعت اللاعب إلى الاعتذار عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال أجندة مارس الجارى، بسبب الهجوم الذى طاله من التوأم بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة فى كوت ديفوار والعودة إلى ناديه فى إنجلترا لاستكمال العلاج من الإصابة التى لحقت به فى مباراة غانا فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة فى كوت ديفوار.

وأوضح المصدر أن وزير الرياضة كلف علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى بالتواصل مع محمد صلاح والقيام بدور الوسيط لإزالة الخلاف القائم بين اللاعب والتوأم حسام وإبراهيم حسن، وجاء اختيار الوزير للثنائى علاء نبيل ومحمد الننى، لكون علاء نبيل أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق المقاولون العرب، وهو النادى الذى تربى فيه محمد صلاح وكان بوابته إلى التألق فى سماء الكرة العالمية، وتربطه علاقة طيبة مع نجم ليفربول.

كما استعان الوزير بنجم آرسنال الإنجليزى محمد النني الصديق الأقرب لمحمد صلاح وطالبه بالتحدث إلى صديقه، مؤكدا له أنه حصل على تعهد من التوأم بفتح صفحة جديدة مع اللاعب خلال المرحلة المقبلة، مستشهدا بالتصريحات الإيجابية التى خرجت على لسان التوأم عن محمد صلاح منذ توليهم مسئولية المنتخب الوطنى.