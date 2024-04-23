الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بينهم أطفال، مصرع وفقد 44 شخصا إثر انقلاب قارب قبالة جيبوتي

قارب قبالة سواحل
قارب قبالة سواحل جيبوتي،فيتو

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 16 شخصًا لقوا حتفهم وفقد 28 آخرون بعد  انقلاب قارب يحمل 77 مهاجرًا قبالة ساحل جيبوتي في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

انقلاب قارب مهاجرين 

وذكرت المنظمة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن من بين ركاب القارب أطفال، مضيفة أن مكتبها في جيبوتي يساعد في جهود الإنقاذ.

وقبل أسبوعين، لقي ما لا يقل عن 38 شخصًا، بينهم أطفال، حتفهم في غرق سفينة أخرى قبالة ساحل جيبوتي، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".

Advertisements

  قبل وقت سابق قالت «المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة،  عن واقعة سابقة في الشهر ذاته  إن 38 مهاجرًا على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضافت المنظمة أن 6 آخرين على الأقل في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيًا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.

وذكرت إيفون نديجي المتحدثة الإقليمية باسم المنظمة الدولية للهجرة أن حادث غرق السفينة وقع على مسافة نحو 200 متر قبالة جيبوتي، وأن السفينة التي كانت تحمل المهاجرين غادرت اليمن نحو الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي في الثامن من أبريل.

وغرقت السفينة وكان على متنها نحو 66 شخصًا، معظمهم من منطقة القرن الأفريقي، مضيفه  أنه من المعتقد أن معظمهم مواطنون إثيوبيون.

وأردفت: «كل عام، يغادر عشرات الآلاف من المهاجرين منطقة القرن الأفريقي، ومعظمهم من إثيوبيا والصومال في مسعى للوصول إلى دول الخليج... ومع ذلك يعلق آلاف المهاجرين في اليمن، ومن المنطقي أن نستنتج أن مجموعة المهاجرين الذي لقوا حتفهم في هذه الكارثة كانوا يحاولون العودة إلى جيبوتي لكسب الوقت والمحاولة لاحقًا، أو العودة إلى ديارهم».

الأسطول الأمريكي: إيران تنشر سفينة استخبارية قرب جيبوتي وتوجه هجمات الحوثيين

وزير التموين: التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

هجمات الحوثي منظمة الدولية للهجرة هجمات الحوثيين المنظمة الدولية للهجرة الاسطول الامريكي جيبوتي

مواد متعلقة

فقدان 45 مهاجرا إثر انقلاب قارب في البحر المتوسط

الأسطول الأمريكي: إيران تنشر سفينة استخبارية قرب جيبوتي وتوجه هجمات الحوثيين

وزير التموين: التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الأضحى
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية