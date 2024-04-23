الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

هروب 200 ألف إسرائيلي للملاجئ، اعرف التفاصيل

طائرات حزب الله،
طائرات حزب الله، فيتو

أفادت إذاعة  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن 200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجىء في المنطقة الشمالية بعد دخول 3 مسيرات لحزب الله.

اطلاق صواريخ وقذائق صاروخية 

 

وقال جيش الاحتلال  الإسرائيلي في بيان، إنه ‏متابعة للإنذارات عن تسلل قطعة جوية معادية إلى شمال البلاد، اعترض  الدفاع الجوي قبل قليل هدفين جويين مشبوهين فوق المجال البحري في شمال البلاد، ‏وتم تفعيل الانذارات عن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض.

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من جهته، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:"ردا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة  ، ‏شنت المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء هجوما جويا مركبا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

 أبرز  النقاط المستهدفة 

 وبحسب “روسيا اليوم”هذه العملية هي الأولى من نوعها من حيث مكان الاستهداف وطريقة استخدام المسيرات منذ الثامن من أكتوبر، مشيرة إلى أن النقطة المستهدفة، وفق حزب الله تبعد 15 كلم عن الحدود اللبنانية.

وتداولت وسائل التواصل مقطعا مصورا قالت إنه يرصد سقوط صاروخين في عكا، لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك، وقال إن الأهداف الجوية تم اعتراضها فوق البحر.

وأظهرت مشاهد مصورة هروب الإسرائيليين المستجمين من شواطئ عكا ونهاريا.

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