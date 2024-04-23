الأبقار الشاردة تثير الفوضى في شوارع طرابلس اللبنانية
أثارت ظاهرة الأبقار الشاردة الفوضى في شوارع مدينة طرابلس اللبنانية، حيث قامت شرطة البلدية صباح اليوم الثلاثاء بمصادرة هذه الأبقار.
أصحاب الأبقار الشاردة
ومن جانبه؛ أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، أن "البلدية وجّهت في السابق العديد من الإنذارات إلى أصحاب الأبقار الشاردة، لكنهم لم يلتزموا بها واستمرت الأبقار تسرح وتتنقّل على الطرقات من دون أي رعاية".
شرطة بلدية طرابلس
وقال أيضا " أشعر إلى أنّ " ظاهرة الأبقار الشاردة تُسبّب عدة مشاكل، فهي تعرقل حركة السير على الطرقات خصوصًا في شوارع أبي سمراء والقبة إضافة إلى المشاكل البيئية، وهذا ما يُثير حفيظة أهالي المنطقة حيال هذه الظاهرة، لا سيما أنّ أصحاب هذه الأبقار لا يقومون بإطعامها حيث تذهب إلى حاويات النفايات لتأكل منها".
إجراء تحذيري
كما شدد يمق، على أن "شرطة بلدية طرابلس لن تتساهل بعد اليوم مع أصحاب هذه الأبقار لأن الأمور خرجت عن السيطرة، لذلك سيتم اتخاذ إجراء تحذيري جدي مُكلِف بحقّ هؤلاء".
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