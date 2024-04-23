البطولة العربية العسكرية للفروسية، تعرف على مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة

تنظم القوات المسلحة البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية وهم ( مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات)، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.

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وننشر أبرز المعلومات عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

- تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

- تتابع القيادة السياسية عن كثب الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، ولتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية.

تحديث البنية التحتية الرياضية

- أشاد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته إلى مصر مؤخرا، بجهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميًا وإداريًا ولوجستيًا.

- أعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيدًا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021

- كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرًا، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة.

استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية

- أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحًا في هذا السياق أنه قام بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديد

- مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والاكبر في منطقة الشرق الاوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور فضلا عن الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة، والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الاجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة.

مدينة الخيول العالمية "مرابط"

- تتكامل مدينة مصر للألعاب الاولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الاخرى مثل مدينة الخيول العالمية "مرابط" ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضى وثقافى شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، بوجهٍ عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجسيتة مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر.

- الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدي إلى تنمية مواردها الذاتية

- تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالًا على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلًا عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.



- تقام على مساحة 450 فدانا وتشمل ستادا لكرة القدم يسع 90 ألف متفرج والذى تم البدء فى تدشينه فى عام 2019 وتم الانتهاء من الأعمال به فى 2022.

كما شهد دورة عاصمة مصر مؤخرا التى ضمت منتخاب مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

- تشمل صالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وصالة مغطاة أخرى تسع إلى 8000 متفرج بجانب مجمع للاسكواش بسعة 1000 متفرج ومجمع للتنس بسعة 3500 متفرج ومجمع حمامات سباحة أولمبي بسعة 5000 متفرج وميادين للرماية الخرطوش والإليكترونية واليدوية وميدان للقوس والسهم ومجمع للفروسية وملاعب للتدريب ومستشفى للطب الرياضى وملاعب مفتوحة 10 ملاعب كرة خماسية ملاعب كرة طائرة وكرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب أخرى متعددة الأغراض ومسرح روماني مكشوف وفنادق وشاليهات وبنوك ومناطق للخدمات ومباني إدارية ومبنى المراسم وساحات للجمهور مزودة بشاشات عرض عملاقة.

- تحتوي على تراك للمشي والجري طوله 3 كم وصالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة بذوي القدرات الخاصة وصالة للجمباز.

- إنشاء الجدارية الكبرى بالمدينة التي تعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

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