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أخبار مصر

القوات المسلحة تعلن تفاصيل البطولة العربية العسكرية للفروسية

فعاليات البطولة العربية
فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، والتى تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

11 دولة تشارك في البطولة

تبدأ فعاليات البطولة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية وهم “مصر - ليبيا - قطر - الجزائر - الكويت - تونس - سوريا – العراق - السعودية – الأردن – الإمارات”، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين.

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وألقى اللواء أ ح / إيهاب لطفى نادى مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمى للبطولة.

بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة

كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود القوات المسلحة فى تنظيم فعاليات البطولة مشيرًا إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة.

كما ألقى الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الإتحاد المصرى للفروسية كلمة رحب خلالها بالفرق المشاركة متمنيًا أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

فيما ألقى العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى رئيس الاتحاد العربى للرياضات العسكرية كلمة أشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات التى تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية فى مجال رياضة الفروسية.

كما ألقى ممثل الشركة المصرية للإتصالات الراعى الرسمى للبطولة كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لتنظيم البطولة فى نسختها الأولى وظهورها بالمظهر المشرف.

وألقى المدير الفنى لفريق الفروسية المصرى كلمة أشار خلالها إلى حرص الفريق المصرى على الإعداد والتجهيز الجيد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة وفقًا للمعايير الدولية والإجراءت التنظيمية لمثل تلك المسابقات، كذلك الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة بالشكل الذى يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضة على كافة المستويات.

وحرصت العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة، وتأتى البطولة فى إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات فى مختلف الرياضات بما يسهم فى توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كافة المقومات الإنشائية المتطورة والإهتمام البيطرى بالخيول المصرية طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.

وفى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مجالات رياضة الفروسية سيتم إقامة فعاليات البطولة بالتزامن مع تنظيم مصر لمنتدى الفروسية وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، فضلًا عن تزامن البطولة مع إقامة نهائى دورى الناشئين 
وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.

جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخیالة العسكریة " نادى الفروسیة للقوات المسلحة " يرجع إلى الحقبة التاريخية التى تولى خلالها محمد على باشا حكم مصر عام 1805 وإدراكه إلى أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه  بأحدث التقنیات والمعدات الحربیة ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول والتى شكلت جزءًا أساسیًا من قوة الجیش المصرى.

وفي عام 1922 تأسست وحدات الخیالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة والتي كان قوامھا ٣ أورطه ومدرسة خیالة وفي عام 1967 تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة الماظة، وفى 4 دیسمبر 1968 أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادى الفروسیة للقوات المسلحة فى نفس المنطقة بالماظة، وتم إعادة تنظیم نادي الفروسیة للقوات المسلحة ليكون تابع لإدارة المدرعات وذلك استجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967 بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولي التي تم علي أساسھا إنشاء الإتحاد المصري للفروسیة عام 1942م حیث كانت ریاضة الفروسیة في ذلك الوقت مقتصرة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب للإتحاد المصري للفروسیة بعد قیام الثورة مباشرة في 17/10/1952 وكان معظم أعضاؤه من ضباط وفرسان القوات المسلحة.

وقد شارك نادى الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه فى العديد من البطولات حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

 

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