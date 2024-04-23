الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

حصول عيادة ذوي الهمم للأسنان بالمستشفي الدولي علي جائزة نرعاكم كأهالينا (صور)

مدير مستسفي المنصورة
مدير مستسفي المنصورة الدولي، فيتو

تعرف مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بأنها قلعة الطب في مصر، لما تتميز به في كافة المجالات الطبية دوليا وعالميا.

وتواصل محافظة الدقهلية إنجازاتها الطبية وتصدرها لحصد الجوائز علي مستوي الجمهورية في مسابقة نرعاكم كأهالينا لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت اسم مسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا".

مشروع وحدة أسنان ذوي الهمم بمستشفي المنصورة الدولي 

حيث حصل مشروع وحدة أسنان ذوي الهمم بمستشفي المنصورة العام الدولي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة على جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر  بالمسابقة 

 

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ووجه الدكتور أحمد حشيش مدير عام مستشفي المنصور العام الجديد (الدولي سابقا) الـشكر للدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور حازم ابوالعباس على دعمهم الكبير للمستشفي.

 

 

وكشف الدكتور أحمد حشيش مدير المستشفي الدولي في تصريح خاص لـ “فيتو”عن أن بداية العمل بوحدة علاج أسنان ذوي الهمم في مايو ٢٠٢٢
 

وقال حشيش تقوم وحدة أسنان ذوي الهمم، بنعالج اسنان ابطال ذوي الهمم تحت التخدير الكلي، وهى وحدة متخصصة  عبارة عن  عيادات متخصصة للتشخيص و2 غرف عمليات مجهزة وغرفة افاقة مجهزة وحدة ادارية ومكتب استقبال المرضى وحدة مخازة للخامات ومنطقة ترفيهية للأطفال واستراحة للأطباء والتمريض
 

وأكد حشيش علي ان الوحدة  تستقبل حالات من جميع المحافظات ( السويس والاسماعيلية والبحيرة والعريش وغيرها من المحافظات.


 رحلة المريض للعلاج 

واوضح رحلة ومسار المريض بالدخول من العيادات الخارجية ( تشخيص وتحديد خطة العلاج)
الاجراءات الادارية، وتحديد يوم الجراحة وابلاغ المريض وذويه
حجز المريض لاجراء كافة العروض والفحوصات قبل العملية
دخول العمليات، خروج المريض على الافاقة ومتابعة الحالة لمدة 24 ساعة ثم الخروج من المستشفى مع تحديد أيام المتابعة.

نسب التردد بعيادة اسنان ذوي الهمم

وأوضح حشيش  أن نسبة التردد علي العيادات فى الشهر حوالى 65، والعمليات فى الشهر يتراوح بين 50 - 65 عملية شهريا، والحالة قبل الخضوع للتعامل لابد من عرضها علي أطباء القلب وغيره من التخصصات الاخرى بالمجان.

 

تدريب اطباء سعوديين بعيادة اسنان ذوي الهمم لنقل التجربة

وقال حشيش ان العيادة تستقبل أطباء سعوديين الجنسية للتدريب  كزمالة لنقل التجربة هناك

 .

يذكر انه يتم تحويل الحالات التي تخضع للتامين الصحي للحصول على موافقة التامين على تحمل تكلفة الإجراءات المطلوبة للمريض.
الحالات التي لا تخضع للتامين الصحي اذا كانت قادرة على تحمل التكلفة تدخل تحت بند العلاج الاقتصادي المخفض.


الحالات التي لا تخضع للتامين الصحي وغير قادرة على تحمل التكلفة  يتم علاجها بالمجان بعد الحصول على موافقة مدير المستشفى.

جائزة افضل مشروع لتحسين تجربة مريض لعيون المنصورة

كما حصل مركز طب وجراحة العيون، جامعة المنصورة  علي جائزة افضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر  في المسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا".

250 فريق طبي  شاركوا بالمسابقة 

شارك بالمسابقة  ما يقرب من ٢٥٠ فريق طبي علي مستوي الجمهورية من جميع الهيئات والجهات مقدمي الخدمة الصحية فى مصر. 
 

تم التكريم، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، ورؤساء وقيادات هيئات الصحة في مصر، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي.

جامعة المنصورة تحصد المركز الأول لمحو الأمية وتعليم الكبار

وفي سياق سابق، كان أعلن  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية   في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية ١٢ ألف و٢9٠ دارس ودارسة بالمحافظة، طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة أبريل ٢٠٢٤م.
 

وأكد  الدكتور شريف خاطر حرص الجامعة على مواصلة إنجازاتها المتميزة في مجال محو الأمية والذى يُعد على رأس أولويات القضايا القومية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها المجتمعية نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030،  وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه مستهدفات التنمية  في الوقت الحاضر لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وحرصها على التعاون المستمر والمثمر مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.
 

وقد ثمن الدكتور شريف خاطر الجهود المتميزة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون البناء والدائم مع فرع الهيئة بالدقهلية، والذى كان له دور كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.  
كما  قام  بتوجيه الشكر لقطاعى خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب بالجامعة

 

  وأشاد بالمشاركة الفعالة لعمداء ووكلاء الكيات لشئون خدمة المجتمع، وشئون التعليم والطلاب، ومنسقي تعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلبة، والطالبات، وفرق العمل بكل من كلية " التربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، التربية الرياضية "  لمُشاركتهم الفعالة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار

 

 كما أشاد بجهود مركز جامعة المنصورة  لخدمات تعليم الكبار المبذولة  في التنسيق بين الجامعة وفرع هيئة تعليم الكبار بالدقهلية.

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