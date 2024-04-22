الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

اشتباكات طلابية في جامعة فرنسية بسبب الحرب على القطاع

جامعة العلوم بفرنسا،
جامعة العلوم بفرنسا، فيتو

أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين أعضاء المنظمات الطلابية في مؤتمر بجامعة العلوم الفرنسية، بسبب الحرب على قطاع غزة. 

واشتبك الطلاب من حركة " فرنسا لا تنحني" المعارضة للحرب في غزة، مع المجموعات الطلابية اليمينية واليمينية المتطرفة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. 

ونددت حركة "فرنسا التي لا تنحني" والتي جعلت من معارضتها للحرب في غزة موضوعا رئيسيا في حملتها الانتخابية الأوروبية، بما أسمته "الرقابة الصارمة" وصفتا الحدث"سابقة مثيرة للقلق الشديد بالنسبة لديمقراطيتنا".

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وأثارت حركة" فرنسا لا تنحني" جدل كبير على مدى الأشهر ال6 الماضية بعد رفضها وصف حماس بأنها منظمة “إرهابية”.

وفي نفس السياق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، عشرات الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، كما فضت اعتصاما منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

ضحايا الاحتلال الإسرائيلي

وعلى صعيد ضحايا العدوان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان  اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن  جيش  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".

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بوليتيكو جامعة العلوم الفرنسية النخبوية الفرنسية غزة فرنسا فرنسا التي لا تنحني

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