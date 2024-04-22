اشتباكات طلابية في جامعة فرنسية بسبب الحرب على القطاع
أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين أعضاء المنظمات الطلابية في مؤتمر بجامعة العلوم الفرنسية، بسبب الحرب على قطاع غزة.
واشتبك الطلاب من حركة " فرنسا لا تنحني" المعارضة للحرب في غزة، مع المجموعات الطلابية اليمينية واليمينية المتطرفة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ونددت حركة "فرنسا التي لا تنحني" والتي جعلت من معارضتها للحرب في غزة موضوعا رئيسيا في حملتها الانتخابية الأوروبية، بما أسمته "الرقابة الصارمة" وصفتا الحدث"سابقة مثيرة للقلق الشديد بالنسبة لديمقراطيتنا".
ألغاء فعاليات عديدة بسبب مخاوف أمنية مزعومة
وتم إلغاء عدة فعاليات في جامعات وأماكن عامة أخرى من قبل مسؤولين أكاديميين وعموميين بسبب مخاوف أمنية مزعومة
وأثارت حركة" فرنسا لا تنحني" جدل كبير على مدى الأشهر ال6 الماضية بعد رفضها وصف حماس بأنها منظمة “إرهابية”.
وفي نفس السياق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، عشرات الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، كما فضت اعتصاما منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.
ضحايا الاحتلال الإسرائيلي
وعلى صعيد ضحايا العدوان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون".
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