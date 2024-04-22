وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يتفقدان الممشي السياحي الجديد في المنصورة (فيديو وصور)

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة جولة علي الممشي السياحي الجديد بمدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية التعاون مع وزارة الثقافة لإقامة العديد من المهرجانات علي الممشي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الممشي شهد إفطارا جماعيا للمنصورة في شهر رمضان تحت عنوان المنصورة هتفطر مع بعض وان الدخول للمشي بالمجان.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: فخري واعتزازي لوجودي اليوم علي أرض الدقهلية تلك المحافظة التي أنجبت لنا مواهب فنية ومبدعين تركوا أثرا كبيرًا في عالم الفن والإبداع وفي نفوس المصريين.

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وأكدت الكيلاني مواصلة تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالفن والابداع وتطوير قصور الثقافه لتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في إطار زيارتها للمحافظة لتفقد قصر ثقافة المنصوره وأعمال التطوير الجارية بمبني أوبرا المنصوره وبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة من أجل تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالثقافة والفن.

وأشار " مختار " إلي أن الدقهلية أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الثقافية والفنية والأدبية الذين أسهموا بشكل كبير في تغيير ملامح الثقافة والفن في مصر والعالم العربي امثال سيدة الغناء العربي أم كلثوم والفنانة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربيه والفنان الكبير محمد صبحي رائد المسرح في العصر الحديث وغيرهم الكثير والكثير.

وقال " مختار " نتطلع بأن يكون هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة مع وزارة الثقافة من أجل إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والشعرية من أجل غرس الثقافة والفن في نفوس ووجدان الشباب لأن الثقافة والفن هما مفتاح التحضر والرقي ومصر هي أم الفن والثقافة في الوطن العربي بلا العالم كله.

كما قال " المحافظ " خالص شكري وتقديري لوزيرة الثقافة لدعمها الدائم والمستمر للثقافة والفن بالدقهلية ورعايتها لمهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية ورعايتها للنسخة الثالثة التي ستقام في شهر يونيو المقبل...

تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية

وأشارت " الكيلاني " الي أننا نواصل تطوير البنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مشيرة إلي أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة.

الثقافة ترعي المواهب

وأكدت " وزيرة الثقافة " بأن وزارة الثقافة تعمل علي رعاية واكتشاف كافة المواهب الفنية والإبداعية في ربوع مصر في ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة لتعود مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية.

كما قالت " الكيلاني " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهليه علي دعمه اللامحدود لقصور الثقافة بالدقهليه ودعمه لاكتشاف المواهب الفنية في كافة التخصصات من خلال إطلاقه مهرجان المنصوره المسرحي في نسخته الأولي والثانية والتي أفرزت العديد من المواهب الفنية مشيرة إلي أننا سنقوم بدعم هذه المواهب ورعايتها.

تفقد قصر ثقافة المنصورة

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهليو قصر ثقافة المنصوره والمسرح الكبير لوضع تصور لإعادة تطويره أو نقله بعد عرضه علي لجنة فنية متخصصة، وأيضًا تفقدوا اعمال التطوير الجارية بأوبرا المنصوره علي النيل ووجهت للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه أمام المواطنين.

تفقد متحف اعلام الدقهلية

وعلي هامش الزيارة تفقد " محافظ الدقهلية " و" وزيرة الثقافة " قاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة والتي تضم مسرح لتقديم كافة العروض الفنية والمسرحية ومتحف اعلام الدقهليه الذي يضم اعلام في شتي المجالات، كما تفقدوا اعمال تطوير كورنيش المشايه السفليه علي النيل.

درع محافظة الدقهلية لوزيرة الثقافة

وفي نهاية الزيارة اهدي الدكتور أيمن مختار درع المحافظة الي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدعمهم الدائم للثقافة والفن بالدقهلية، كما أهدت وزيرة الثقافة درع الوزارة إلي محافظ الدقهلية.

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