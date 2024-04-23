إضراب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا تضامنا مع الطلاب المدافعين عن فلسطين (فيديو)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة ترصد إضرابا كبيرا لأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا تضامنا مع الطلاب المدافعين عن فلسطين.
ومن ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عشرات الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، كما فضت اعتصاما منددا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء اليوم الإثنين، بدء عدوان عسكري في الممر الفاصل بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن حركة حماس تسعى إلى تقسيم إسرائيل وتتشدد في موقفها لكن تل أبيب سترد بحزم.
وأضاف نتنياهو: "الأيام المقبلة ستشهد زيادة الجهود العسكرية والدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرين".
العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين: "إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، أدت إلى هدم نحو نصف المنازل أو تعرضها لأضرار كبيرة".
وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها: "أن العملية العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية بالمخيم مما أدى لانقطاع خدمات الماء والكهرباء".
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وفي السياق ذاته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ أمس 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.