الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الآيس كريم، في البيت وبدون ماكينة

ايس كريم، فيتو
ايس كريم، فيتو

طريقة عمل الايس كريم في البيت، من الوصفات التي تحاول كل أم أن تجيد عملها لأبنائها، بدلا من أن تضطر لشراء الايس كريم، بعد أن ارتفعت أسعاره، بشكل يرهق الميزانية، خاصة عند وجود أكثر من طفل في البيت، خاصة أن طريقة عمل الايس كريم في البيت، سهلة التنفيذ، إلى جانب أنها ستوفر في الميزانية بشكل كبير، كما أنه سيدخل البهجة على كل افراد الأسرة.

 

ولكل عشاق الآيس كريم، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الايس كريم في البيت، زي الجاهز، بأقل جهد، وأسرع وقت، كما أنه غير مكلف، ولا يحتاج استخدام ماكينة الآيس كريم.

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مقادير عمل الايس كريم لأي نكهة وطعم:

 

نصف كوب حليب مكثف محلى (يمكن عمله في البيت)

كوب كريم شانتيه خام بدون سكر (يمكن استبداله بكوب كريمة خفق سائلة)

كوب لبن حليب

 

طريقة عمل الايس كريم

 

يخفق الكريم شانتيه مع كوب اللبن الحليب، بالمضرب الكهربي، ثم يضاف الحليب المكثف المحلى، والذي يمكنك تحضيره بكل سهولة في البيت.

يقلب الكريم شانتيه مع الحليب المكثف المحلى، بملعقة، ثم يضاف لها أي طعم.

يمكنك إضافة كمية من الكاكاو الخام لعمل آيس كريم شوكولاتة.

أو يضاف بسكويت اوريو مجروش، لعمل آيس كريم الاوريو الشهير.

كما يمكنك إضافة صوص الكراميل، لعمل آيس كريم الكراميل.

 

الطريقة السريعة لعمل الحليب المكثف المحلى

حليب مكثف محلى

يمكن تحضير الحليب المكثف المحلى، بخلط نصف كوب من اللبن البودرة ونصف كوب من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من السمن، مع ربع كوب من الماء الساخن، ويخلط الجميع في الخلاط، ليكون لدينا نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

 

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي

 

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الحليب المكثف المحلى الأصلي، في البيت 

 

المقادير:

كوب سكر

كوب حليب بودرة

كوب ماء

رشة فانيللا

 

طريقة عمل الحليب المكثف المحلى:

 

في قدر على النار نضع الماء والسكر وحليب البودرة، ونرش قليل من الفانيللا.

لابد من الانتباه له، لأنه عندما يغلي الحليب "يفور"، فلابد من تقليل النار، حتى يهبط، ويظل يغلي على النار، حتى يتخلص من كل السوائل، ويغلظ قوامه.

ولأنه يحتوي على السكر يغلظ قوامه ويقل ماؤه مثل القطر (الشيرة، حتى لونه ليس أبيض كالقشدة، بل يميل للصفار، تمامًا مثل الجاهز).

وعندما يصل للقوام المعروف للحليب المحلى المركز، وتعرفين ذلك برفع القليل منه بالملعقة، بإمكانكِ أن تطفىء النار.

يوضع بوعاء مناسب، ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة.

 

طريقة عمل الايس كريم بالمانجو

ايس كريم مانجو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل آيس كريم المانجو، لتدخلي السعادة والبهجة على كل أفراد أسرتك، وبشكل خاص الاطفال الصغار.

 

 

مقادير ايس كريم المانجو:

3 حبّات من المانجو
كوب ونصف كريمة خفق 
نصف كوب سكر 
ملعقة كبيرة فانيليا

 

طريقة عمل الايس الكريم المانجو:


- قشّري المانجو ثمّ قطّعيه إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.

- إهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.

- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.

- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.

- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.

- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.

- أخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.

- أخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أعيدي الايس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.

- قدّمي الايس كريم عندما يصبح جامدًا.

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