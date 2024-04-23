حكام مباراتي اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة سموحة أمام بلدية المحلة

مباراة فاركو أمام المصري البورسعيدي

أعلن الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن قائمة فريقه لمواجهة نادي بلدية المحلة غدًا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة



ترتيب سموحة وبلدية المحلة



يحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدي.. 7 مساءً

الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

يختتم فريق المصري البورسعيدي معسكره المغلق اليوم بالقاهرة ثم يسافر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر آخر حتى موعد مباراته أمام فاركو بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

عودة صلاح محسن وحسين السيد

الدوري الممتاز، وتشهد قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

غياب سمير فكري

وتأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو القادمة بالدوري بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي

وتعادل فريقا سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي إيجابيا بهدف لكل فريق، خلال لقاء الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وبدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل ليكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.

ويواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري التدريبات الجماعية مع الفريق بعد تماثله للشفاء من اصابته بالرباط الصليبي.

وعاد دغموم من العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس الذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا آخر.