الدوري المصري، فيوتشر والداخلية يكتفيان بالتعادل 1/1

الدوري المصري، تعادل فريق الداخلية مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق، خلال لقاء الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز هدف الداخلية فانوم ألفريد في الدقيقة 35 من الشوط الأول وتعادل لفيوتشر محمد فاروق في الدقيقة 72.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق 17 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 18 هدفًا واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر.

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وفى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من 18 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 8 مباريات وتلقيه 9 هزائم.

تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، محمد ربيعة

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، هشام عادل

هجوم: محمد زعلوك، أحمد عاطف

فيما جلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، علي زعزع، كجالي درامي، علي ياسر

الدوري المصري، انطلقت اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تشهد غياب الأهلي والزمالك بسبب ارتباطهما بمشوارهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتقام مباريات الجولة الـ19 على ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع زد والجونة وأيضا الاتحاد والإسماعيلي ومودرن فيوتشر والداخلية.

حكام مباريات اليوم بالدوري المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

زد اف سي ضد الجونة

احمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفي عثمان حكم فيديو مساعد.

الداخلية ضد فيوتشر

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول وأحمد عبدالمنعم شعبان مساعد ثاني وعاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الاتحاد ضد الإسماعيلي

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول واسامة عبداللطيف مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة.. 4 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

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الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة