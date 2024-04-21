المصري يواصل استعداداته لمواجهة فاركو بالقاهرة قبل السفر للإسكندرية (صور)

واصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمواجهة فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسافر فريق المصري إلى الإسكندرية غدا الاثنين للدخول في معسكر مغلق آخر استعدادا للمباراة.

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فاركو في السابعة مساء الثلاثاء القادم بالدوري بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

عودة صلاح محسن وحسين السيد

الدوري الممتاز، وتشهدت قائمة فريق المصري البورسعيدي لمباراة فاركو القادمة عودة الثنائي صلاح محسن وحسين السيد لاعبي الفريق.

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جاء ذلك بعد انتهاء إيقاف صلاح محسن لمباراتين، عقب طرده في مباراة الاتحاد السكندري وانتهاء إيقاف الثاني لمباراة واحدة عقب طرده في مباراة فيوتشر الماضية.

غياب سمير فكري

وتأكد غياب سمير فكري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لمباراته أمام فاركو القادمة بالدوري بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي

وتعادل فريقا سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي إيجابيا بهدف لكل فريق، خلال لقاء الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بتوقف في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بعد سقوط الثنائي محمد شكري مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد عيد ظهير أيمن المصري.

وخرج اللاعبان بسبب الإصابة بعد سقوطهما، ودخل خالد صبحي بدلًا من شكري، وكريم العراقي بدلًا من كريم العراقي.

وبدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات.

ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل ليكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.

ويواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري التدريبات الجماعية مع الفريق بعد تماثله للشفاء من اصابته بالرباط الصليبي.

وعاد دغموم من العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس الذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي.

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل النادى المصرى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 24 هدفًا آخر.