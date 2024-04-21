الأحد 21 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد

أسعار الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، تطبق المخابز في محافظات مصر اليوم الأحد، قرار خفض أسعار الخبز السياحي والفينو بنسبة تصل إلى 45%، وفقًا لما أعلنه الاتحاد العام للغرف التجارية.

رئيس الوزراء يوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء بضرورة متابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي والفينو المعلن تطبيقها بدءًا من اليوم الأحد.

قرار تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية

 وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية، وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة، وتختص اللجنة بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية، على أن يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور، أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.

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أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، فيتو

خفض أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد بنسبة 45%

وأعلن الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان رسمي، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو بدءا من الأحد الموافق 21 إبريل 2024، بنسبة من 30% الى 45%، وذلك لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج المدخلات لكل نوع. 

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخبز السياحي بدءًا من اليوم الأحد

وأشار «عز»  إلى أن أسعار الخبز السياحي بعد الخفض ستصبح كما يلى:
يبلغ سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما نحو  150 قرشا 
يبلغ سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جراما نحو  75 قرشا. 
يبلغ سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما نحو  50 قرشا. 

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخبز الفينو بدءًا من اليوم الأحد

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن أسعار الخبز الفينو بدءًا من اليوم الأحد فهي كالتالي: 
يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجى وزن 50 جراما نحو 150 قرشا. 
يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجى وزن 35 جراما نحو 100 قرش. 

تحديد سعر طن الدقيق بـ 16 ألف جنيه للمخابز السياحي

ومن جانبه، قال خالد فكري سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ومع أصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق في الأسواق 16 ألف جنيه.

أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، فيتو

تحديد سعر الدقيق للمخابز يهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة

وأشار إلى أن تحديد سعر الدقيق للمخابز يهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة، وأقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد  لأسعار رغيف الخبز السياحي.

شعبة المخابز: انخفاض جديد بأسعار الدقيق مع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي

وأعلنت شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، انخفاضات جديدة في أسعار الدقيق، مع تطبيق  قرار خفض أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الأحد، حيث تراجعت أسعار الدقيق لمستويات جديدة في الفترة الأخيرة تراوحت ما بين 500 جنيه و1500 جنيه، مع توقعات باستمرار انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق.

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