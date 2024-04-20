السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

رغيف العيش بـ 50 قرشا، أول مخبز سياحي يطبق تخفيض أسعار الخبز في المنيا (فيديو وصور)

خفض سعر العيش السياحي
خفض سعر العيش السياحي في المنيا، فيتو

أسعار الخبز الجديدة، في خطوة مبكرة قبل الإعلان الرسمي عن خفض أسعار الخبز السياحي، قام أحد مخابز المنيا بتنفيذ خفض في أسعار الخبز السياحي، حيث وصل سعر الرغيف إلى 50 قرشًا.

أسعار الخبز الجديدة في المنيا

عبده صابر، صاحب مخبز عيش سياحي بملوى، فيتو 

وفي هذا السياق، قال عبده صابر، صاحب مخبز عيش سياحي في مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، أنه قام بتنفيذ هذا الخفض قبل حوالي 4 أيام من تخفيض أسعار الدقيق.

سعر رغيف الخبز السياحي في المنيا

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف العبء المالي على المواطنين في المنيا بشكل عام وسكان مدينة ملوى بشكل خاص، وجعل سعر رغيف الخبز بمتناول الجميع، حيث وصل سعر الرغيف إلى نصف جنيه، وجنيه ونصف وسعر العيش السياحي الخاص إلى 5 جنيهات.

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تطبيق نظام جديد لأسعار العيش في المنيا

 

وأشار عبده صابر، خلال حديثه مع موقع فيتو، إلى أنه أعلن عن هذه المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك قبل تنفيذ تخفيض سعر الدقيق أو تطبيق نظام جديد لأسعار العيش، مؤكدًا أنه يسعى للربح الحلال وعدم فرض أعباء مالية ثقيلة على المواطنين.

تطبيق منظومة أسعار الخبز في المنيا

وأكد محمود جاد، أحد العاملين بالخبز، أن هذا المخبز هو المخبز الوحيد في المنيا الذي نجح في تخفيض سعر الرغيف إلى 50 قرشًا وأنه يفضل الحفاظ على نفس وزن الرغيف.

الاتحاد العام للغرف التجارية

من جانبه، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صحفي أن أسعار الخبز الجديدة ستبدأ من يوم الأحد، حيث ستكون أسعار الرغيف بالأحجام المختلفة على النحو التالي: رغيف وزنه 80 جرامًا بسعر 150 قرشًا مقارنة بـ300 قرش في الفترة السابقة، ورغيف وزنه 40 جرامًا بسعر 75 قرشًا، ورغيف وزنه 25 جرامًا بسعر 50 قرشًا، ورغيف خبز أفرنجي وزنه 50 جرامًا بسعر 150 قرشًا، ورغيف خبز أفرنجي وزنه 35 جرامًا بسعر 100 قرش.

تخفيض أسعار الخبز في المنيا

العيش السياحي في المنيا، فيتو

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعات المصرية لتخفيض أسعار الخبز وتخفيف العبء المالي على المواطنين.

خفض سعر العيش السياحي في المنيا

تخفيض سعر العيش السياحي في المنيا، فيتو

ويعكس خفض سعر العيش السياحي في مخبز المنيا هذه المبادرة ويسهم في تحقيق الهدف المنشود منها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة التي قام بها مخبز ملوي تعد إشارة إيجابية وتعكس التزام الأفراد والمؤسسات بالمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومن المتوقع أن يتبع العديد من المخابز هذا المثال الحسن ويقوموا بتخفيض أسعار الخبز السياحي، مما سيعزز الاستدامة الاقتصادية ويعطي فرصة للمزيد من الأفراد للتمتع بالخبز بأسعار معقولة.

 

تحسين جودة حياة المواطنين

وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تنمية ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات، حيث يتعاون القطاع الخاص والحكومة سويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين

ومع تفعيل هذه المبادرة وتطبيقها على نطاق أوسع، يمكن أن تكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعزز من معدلات الاستهلاك والتنمية المستدامة.

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