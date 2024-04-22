بسبب بكاء قاض أمريكي، علاء مبارك يوجه رسالة قاسية للاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراجل حسني مبارك، رسالة قاسية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعليقًا على بكاء القاضي والإعلامي الأمريكي أندرو نابوليتانو، الذي وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها "عصابة إجرامية"، وأنها تورطت في عملية الإبادة الجماعية والقتل الجماعي.

عصابة إجرامية متورطة في القتل الجماعي

وعن الاحتلال الإسرائيلي، وصف علاء مبارك ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة بأنها "عصابة إجرامية"، وذلك بعد تأكيد القاضي الأمريكي أندرو نابوليتانو على إجرام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تداول مقاطع فيديو تكشف تناثر جثث الفلسطينيين على الأرض، جراء عملية الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال علاء مبارك عن الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهور القاضي الأمريكي وهو يبكي من جرائم الاحتلال: "عصابة إجرامية متورطة في القتل الجماعي"

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بكاء قاض أمريكي بسبب جرائم الاحتلال

يذكر أن القاضي الأمريكي أندرو نابوليتانو وصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها "عصابة إجرامية"، وذلك تعليقًا على أحد الفيديوهات الصادمة التي بثها موقع "سي ان ان"، حيث يظهر عدد من الضحايا الفلسطينيين متناثرين على الأرض من بينهم أطفال، والدماء تسيل في المكان، حسبما وصف القاضي الأمريكي.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية، فيتو



وقال القاضي الأمريكي، وهو يبكي متأثرًا بالمشهد: "وأنا أقرأ هذا، ويتواصل الحديث عن أناس يصرخون، وأطفال يصرخون، أطفال قتلى على الأرض، أنا أقرأ هذا في الليل، وأقول يا إلهي"

دافعو الضرائب الأمريكية سبب في قتل الفلسطينيين

ويتساءل القاضي الأمريكي متأثرًا: "هل لك أن تتخيل أن تكون هناك، هل لك أن تتخيل هذا، هذا سيجعلك تستاء أكثر"، وعندما سُئل "من دفع ليحدث هذا؟"، فرد "نحن دافع الضرائب الأمريكية، وإذا احتججت على هذا فسوف يرمونك بقذارة، إنك معاد للسامية"

وقال الإعلامي الأمريكي، الذي استضاف القاضي أندرو نابوليتانو "الحكومة الإسرائيلية عصابة إجرامية، متورطة في القتل الجماعي"

جدير بالذكر أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت، اليوم الاثنين، قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، واستهدفت غارات الاحتلال المكثف بلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي متورط في الإبادة الجماعية، فيتو



كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 14 فلسطيني وإصابة العشرات في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة رفح الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائفه على رفح

جدير بالذكر أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائفها على المناطق الشرقية في مناطق رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وعلى منطقة وادي غزة والمغراقة والزهراء والنصيرات، كما تم انتشال أكثر من 150 شهيدًا، وعدد كبير من المفقودين في مجزرة خان يونس جنوب قطاع غزة.

توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلي ما تم توثيقه في حالات عديدة، لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي عدة جرائم في قطاع غزة والضفة الغربية، ففي طولكرم ارتكب الاحتلال، مؤخرًا، جريمة أدت إلى استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين، وتدمير كبير في البنية التحتية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: "إنه لا يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية مُحصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري"، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متعمدة، وأن هدفها العقاب الجماعي للسكان، والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين في الحياة على أرضهم.