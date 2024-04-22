جيش الاحتلال يشن غارة جوية على تلال الجبور جنوب لبنان

أحداث فلسطين وإسرائيل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة جوية على منطقة تلال الجبور جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وذلك في ظل الوضع المتوتر على الحدود بين البلدين، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أنه تم إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل الأعلى.

صواريخ لبنان تستهدف العمق الإسرائيلي

من جانبها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة لـجيش الاحتلال اعترضت هدفا جويا مشبوها فوق إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان.

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وفي وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي.

وأمس الأحد أعلن حزب الله اللبناني، أن قواته استهدفت التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف الإسرائيلية مما أدى إلى تدميرها.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، مشيرة إلى سقوطها في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال

وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".