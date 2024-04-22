الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان، وفاة الصحفي الأمريكي تيري أندرسون

تيري أندرسون، فيتو
تيري أندرسون، فيتو

توفي الصحفي الأمريكي تيري أندرسون، الذي خطفه ناشطون إسلاميون في لبنان عام 1985 واحتُجز رهينة لست سنوات، عن عمر يناهز 76 عامًا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

 

وكان أندرسون مديرا لمكتب "أسوشيتد برس" في  بيروت، والرهينة الغربية الأطول احتجازا في لبنان، وكان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان من 1985 إلى 1991.

وتوفي أندرسون في منزله بجرينوود ليك في نيويورك، بعد مضاعفات ناجمة من جراحة في القلب خضع لها مؤخرا، حسبما نقلت الوكالة عن ابنته سولومي أندرسون.

Advertisements

وأندرسون الجندي السابق في مشاة البحرية، تحول رمزا لما واجهه الصحفيون الأجانب وسواهم من الغربيين من مخاطر في لبنان، خلال تلك الفترة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وبعد إطلاق سراحه، كتب أندرسون مذكراته في كتاب كان من بين الأكثر مبيعا، بعنوان "عرين الأسود"، وروى فيه محنته على يد حركة "الجهاد الإسلامي" الموالية لإيران.

ووُلدت ابنته بُعيد خطفه، وبسبب أسره لم يلتق بها إلا عندما بلغت السادسة من عمرها.

وخدم أندرسون، المتحدر من ولاية أوهايو، لمدة ست سنوات في مشاة البحرية، وشارك في القتال في فيتنام قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لدراسة الصحافة.

وذكرت أسوشيتد برس أنه عمل لديها في الولايات المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا قبل أن يتوجه إلى لبنان عام 1982 لتغطية الحرب الإسرائيلية، وبقي هناك بينما كانت البلاد تنزلق إلى الفوضى.

وبعد إطلاق سراحه، عاد أندرسون إلى أمريكا ودرّس في عدد من الجامعات قبل أن يتقاعد منذ نحو عقد من الزمن.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تيري أندرسون لبنان نيويورك جراحة في القلب سولومي أندرسون

مواد متعلقة

رسالة خاصة من رئيس وزراء لبنان للبابا تواضروس

انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية أعلى دائري ميدان لبنان (صور)

غارة إسرائيلية على بلدة علما الشعب جنوب لبنان (فيديو)

شاب يطلق النار بشكل عشوائي في لبنان (فيديوهات)

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

قبل البت في طعن شيري هانم وابنتها، القصة الكاملة في قضية الاعتداء على قيم المجتمع

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية