حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية، وجيش الاحتلال يرد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.

وأطلق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي في الجليل الأعلى اليوم السبت.

ويأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏

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‏كذلك، استهدف حزب الله عند الساعة 1:10 من ظهر السبت التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال

وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وألقي جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء قرى القطاعين الغربي الأوسط من جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وشهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت للعاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34 ألفا و49 منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 68 آخرين.

تدمير أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

وأفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

وقالت بلدية دير البلح في بين، إنه "في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في دير البلح حي صلاح الدين، وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الصهيوني أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح".

وأكدت البلدية في البيان أن “هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض”.

فيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت حركة حماس أمس الجمعة "إن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية"، وذلك في أول تعقيب لها عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض.

وأضافت في بيان نقلته رويترز: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".

مشروع القرار الجزائري الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.