الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت

زبدة الفول السوداني،
زبدة الفول السوداني، فيتو

طريقة عمل زبدة الفول السوداني من الوصفات التي تحاول الأمهات تعلم طريقة عملها، لأن زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يعشقها الأطفال الصغار، ويفضلون تناولها، إلا أن أسعار زبدة الفول السوداني ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولم تعد تناسب ميزانية الكثير من الأسر المصرية على الرغم من أن عملها في البيت سيوفر في الميزانية، وكذلك ستضمني أن كل مكوناتها جيدة وطازجة.
 
مقادير عمل زبدة الفول السوداني

250 جرام فول سوداني مسلوق
1/4 كوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح

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طريقة عمل الفول السوداني:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
ضعي الفول السوداني في صينية فرن غير لاصقة.
اخبزي الفول السوداني لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.
اتركي الفول السوداني يبرد تمامًا.
ضعي الفول السوداني في وعاء الخلاط.
أضيفي الزيت النباتي والعسل أو السكر والملح.
اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة وكريمية.
ضعي زبدة الفول السوداني في وعاء زجاجي محكم الغلق.
يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

 

نصائح لضمان نجاح الوصفة

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى زبدة الفول السوداني، مثل مسحوق الكاكاو أو القرفة أو الفانيليا.
إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر سلاسة، يمكنك إضافة المزيد من الزيت النباتي.
إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر خشونة، يمكنك تركها في الثلاجة لمدة أطول.

 

طريقة عمل مربى التين

مربى التين

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مربى التين في البيت، للتوفير في الميزانية، وعدم حرمان الأطفال منها.

أول خطوة لعمل مربى التين، أن تجيدي شراء التين، وأفضل وقت لشراء التين؛ هو نهاية الموسم، ليكون أرخص وطعمه مضمون.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل مربى التين‏
كيلو تين
نصف كيلو سكر سنترفيش‏
عصير ليمونة

خطوات‏ عمل مربى التين
اغسلي التين جيدًا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.
احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.
اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج التين كل ما فيه من ماء.
ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.
‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.
ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.
يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.
وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل مربى المشمش
 

مربى المشمش

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش
كيلو سكر سنترفيش‏
عصير ليمونة

 

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.
احضري إناء، وابدئي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.
اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.
ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.‏
‏ أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.
‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.
ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.
‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.
وبالهنا والشفا.

 

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