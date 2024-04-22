هل ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى القولون العصبي؟ الصحة توضح

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى القولون العصبي بشأن إمكانية ممارسة الرياضة أم لا.

وقالت وزارة الصحة إنه ينصح بممارسة التمارين البسيطة لمرضى القولون العصبي؛

وإذا واجه المريض صعوبة في ذلك، يمكنه المشي لمسافة قصيرة.

وكشفت دراسة طبية أن مرضى القولون العصبي أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام، وهناك أكثر من 60٪ من مرضى القولون العصبي الذين يعانون من مرض نفسي يعانون من هذا النوع من القلق بينما يعاني 20% آخرون من الاكتئاب بينما يعاني الباقون من اضطرابات أخرى.

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القولون العصبي، فيتو

بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بمتلازمة القولون العصبي، فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق يميلون إلى القلق بشكل كبير بشأن قضايا مثل الصحة أو المال أو الحياة المهنية، ويمكن أن يؤدي القلق إلى أعراض أخرى تشمل اضطراب المعدة والارتعاش وآلام العضلات، والأرق، والدوخة، والتهيج.

وتوجد عدة نظريات حول العلاقة بين القولون العصبي والتوتر والقلق:

على الرغم من أن المشاكل النفسية مثل القلق لا تسبب اضطراب الجهاز الهضمي، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يكونون أكثر حساسية للمشاكل العاطفية.

وتؤدي المشاعر القوية مثل التوتر والقلق والاكتئاب إلى إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تعمل على تشغيل إشارات الألم في أمعائك مما قد يتسبب في تفاعل القولون.

التوتر والقلق قد يجعل العقل أكثر وعيًا بالتشنجات في القولون.

وقد ينجم القولون العصبي عن الجهاز المناعي الذي يتأثر بالتوتر.

طرق التعامل مع التوتر والقلق

تشير عدة أبحاث إلى أن إبقاء التوتر تحت السيطرة يمكن أن يساعد على منع أو تخفيف أعراض القولون العصبي، ما يمكنك القيام به بنفسك يكون الآتي:

ويمكن التخلص من التوتر ببساطة عن طريق القيام بشيء ممتع مثل التحدث إلى صديق أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو الذهاب للتنزه، ويمكن أيضًا تجربة ما يلي:

ممارسة الرياضة، المشي والجري والسباحة والأنشطة البدنية الأخرى يمكن أن تقلل من التوتر والاكتئاب، كما أنها تساعد الأمعاء على الانقباض بطريقة طبيعية بدلًا من المبالغة في رد الفعل.

تمارين العقل والجسم، يمكن أن يؤدي التأمل والتنفس المريح واليوغا إلى تحفيز استجابة الجسم للاسترخاء.

تمارين الاسترخاء، يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق على استعادة الهدوء.

كما أنه يساعد على الحصول على قسط كاف من النوم وتناول نظام غذائي جيد لمرض القولون العصبي، وقد ترغب في الانضمام إلى مجموعة المساعدة الذاتية للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي IBS أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.