الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

الصحة: بروتوكول تعاون لتشغيل منشآت صحية بإفريقيا وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات إدارة المشروعات والسياحة الصحية بالقارة الإفريقية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

إرسال كوادر طبية لتشغيل المنشآت الصحية وعلاج المرضى بالمستشفيات

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول يهدف إلى 
التعاون بشكل مباشر ووثيق بين الجانبين في عدد من المجالات بالدول الإفريقية، من بينها إرسال كوادر طبية لتشغيل المنشآت الصحية وعلاج المرضى بالمستشفيات التابعة للشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية بالدول الإفريقية، إلى جانب بحث إمكانية إرسال عدد من الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، والحالات المرضية التي تتطلب تلقي العلاج في مصر.

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وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول يستهدف تدريب الكوادر الطبية في الدول الإفريقية، وكذلك 
قيام الشركة المصرية الأفريقية بالإشراف على المشروعات الخاصة بوزارة الصحة والسكان في أفريقيا، على أن تقوم الوزارة بإجراء المعاينة اللازمة لكل مشروع، وتحديد المعدات والأنظمة المطلوبة بالتعاون مع الشركة، مع دراسة المتطلبات الفنية لكل مشروع يسند إلى الشركة، وتقديم العروض الفنية لمراجعتها واعتمادها.

 

إرسال قوافل طبية للإسهام في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالدول الإفريقية

 وأوضح أن وزارة الصحة والسكان سترسل قوافل طبية للإسهام في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالدول الإفريقية، لافتا إلى أنه سيتم إعداد لجنة مكونة من أعضاء إدارة السياحة الصحية بوزارة الصحة المصرية، لاختيار الكوادر الطبية المناسبة للقوافل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة، فيما يخص تشغيل المنشآت الصحية والمستشفيات في الدول الأفريقية،  وإرسال المرضى لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، على أن يتولى مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، تشكيل اللجنة المشار إليها.

وتابع «عبدالغفار» أن الشركة المصرية الأفريقية ستعرض المشروعات المسندة إليها في دول إفريقيا، على الوزارة، لمناقشة إمكانية التعاون في هذه المشروعات، وتقديم كافة المستندات الخاصة بأي من المشروعات أو الأعمال التي قد تكون محل التعاون المشترك بينهما، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مكتب يهدف إلى تيسير الأعمال المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، بكل منشأة صحية تابعة للشركة في الدول الإفريقية، بغرض دراسة حالة المرضى وإمكانية إرسالهم إلى مصر لتلقي العلاج والتسويق للسياحة الصحية في جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن الشركة المصرية الأفريقية ستتحمل تكاليف الإقامة والتنقلات للوفد الطبي التابع لوزارة الصحة والسكان في زياراته إلى الدول الأفريقية، لتقديم الخدمات الطبية، وتشغيل المنشآت الصحية والمستشفيات، فضلا عن استقبال وتأمين تحركات الوفد الطبي المصري التابع للسياحة الصحية بوزارة الصحة المصرية، مع تنسيق زيارات دورية للجنة الإشراف، لمتابعة تطورات المنشآت.


حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتورة أسماء بدران، عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة الصحية، ومدير المكتب الفني لمستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية.

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