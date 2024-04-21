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محافظات

طلاب طب المنصورة الجديدة يقدمون عرضًا إكلينيكيا مميزا حول أمراض الجهاز الهضمي (صور)

عروض اكلينيكية لطلاب
عروض اكلينيكية لطلاب طب جامعة المنصورة الجديدة،فيتو

قدم طلاب طب المنصورة الجديدة  عرضا إكلينيكيا لحالات الجهاز الهضمي المرضية، المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي بالتزامن مع دراستهم للموديول الخاص به.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب والدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتورة سوزي فايز مدير البرنامج الطبي وتنظيم الدكتورة  ولاء حامد منسق الفصل الدراسي الرابع.

عروض للحالات الإكلينيكية

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قام اليوم طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بإجراء عروض للحالات الإكلينيكية Grand rounds المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي بالتزامن مع دراستهم للموديول الخاص به.

وقد شمل اليوم تقديم 4 فرق مكون من خمس إلى سبع من الطلاب لحالات متنوعة شملت أمراض الفشل الكبدي -  الالتهاب البنكرياسي الحاد - الارتجاع المعدي المريئي - القولون العصبي.

تجميع الحالات المرضية 

وقام الطلاب بتجميع الحالات المرضية من المستشفيات بالاستعانة بالأطباء المتابعين للحالات أو من التقارير المنشورة للحالات في مجلات دولية  .

 

عروض علي مدار يومين في المسابقة

 وقدم الطلاب عروضهم علي مدار يومين أمام لجان تحكيم مختصة من الاساتذة وتم تقييم العروض المقدمة بناءًا علي عدة من المعايير المعلنة للطلاب مسبقا كما تم اختيار أربعة فرق للتأهل للعروض النهائية  ، حيث قامت الفرق الاربعة المتأهلين للتصفية  بإعادة عروضهم في اليوم العلمي الإكلينيكي وقام بالمناقشة والتحكيم فرق من زملائهم بالمستوى الثالث وذلك في حضور  رئيس الجامعة وعميدة الكلية ومديرة البرنامج ومنسق الفصل السادس وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

برامج دراسية تتبع أحدث النظم العلمية

وأكد الدكتور معوض الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تقدم للطلاب برامج دراسية تتبع أحدث النظم العلمية للوصول الي خريج متميز في مجاله يخدم مجتمعه بالعلم والمعرفة، كما أشادت الدكتورة هالة المرصفاوي بمستوي الطلاب المبهر في تقديم العروض الإكلينيكية وأن المستوي الذي ظهر به الطلاب يؤكد قوة الأساس العلمي والدراسي وأن هذه الخبرات هي الطريق الأساسي للنجاح في الحياة العملية، وتم عرض الموضوعات علي اعضاء هيئة التدريس بالاقسام الإكلينيكية وذلك تحت إشراف د. ولاء حامد وقد فاز بالمراكز الأربعة الأولي كلا من الفرق:

فريق G1 - القولون العصبي: الطلاب رغد السيد، ميادة أنسي، رنا خالد، سما أحمد، يمني أشرف، نيرة وائل

تحكيم الجلسة: عمرو بكر
أمنية إبراهيم، عمر أشرف

فريق G4 - الارتجاع المعدي المريئي الطلاب: اريج محمد 
اسماء محمد، جني نادر، جني ادهم، ايمان شعبان، تغرييد سعيد

تحكيم الجلسة: يحيي رأفت، سارة سلام، ابراهيم بخيت

فريق G6 - الالتهاب البنكرياسي الحاد الطلاب: فارس دسوقي، محمد زايد، شروق الجوهري، سهيلة عبد الحميد، سما هاني، شمس محمد

تحكيم الجلسة: عمر عماد، اسلام محمد، روان جابر

فريق G10 - الفشل الكبدي الطلاب نبيلة السيد، نوران منصور، مي عماد، مروة رمضان، يارا محمد، منار عبدالتواب، تحكيم الجلسة: إبراهيم ناجي، أحمد باهر، ياسمين صابر

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