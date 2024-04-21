الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية

جانب من الاستقبال،
جانب من الاستقبال، فيتو

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأستاذة نادية فاروق العضو الفني بالإدارة العامة لقبول الطلاب الوافدين؛ لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين بالجامعة، بحضور الدكتور محمود سيد قرني؛ مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة،  والأستاذ جمال بغدادي،  والأستاذ سليم أبو الوفا، مسؤولي الطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، طبقًا للتوجيهات الرئاسية واستراتيجية مصر 2030، ضمن مبادرة ادرس في مصر، التي ترعاها وزارة التعليم العالي،  باعتبار هؤلاء الطلاب يمثلون قوة تسويقية لمصر في الخارج.

Advertisements

وأوضح الدكتور محمود قرني مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة،  أن هذه الزيارة جاءت في إطار تفعيل الآلية الجديدة لتسليم أوراق الطلاب الوافدين بالجامعات؛ التي وضعتها الوزارة بالتنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  والإدارة المركزية للوافدين، مبينًا أنه تمت مراجعة أوراق الطلبة الوافدين بجامعة الأقصر، ومطابقتها بأوراق الطلاب على منصة ادرس في مصر.


وأشار مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بجامعة الأقصر إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكافة الطلبة الذين يدرسون بالجامعة، مؤكدًا أن جامعة الأقصر باعتبارها جامعة حديثة فضلًا عن استحداثها عدد كبير من البرامج التعليمية وإضافة برامج مميزة بكلياتها؛ بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي؛ يتيح  فرصة جيدة  للطلاب الوافدين الالتحاق بكليات جامعة الأقصر للتحصيل الدراسي في بيئة تعليمية تفاعلية وجاذبة.

 

الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للبرامج المميزة

يشار إلى أنه عقدت اللجنة العليا للبرامج المميزة بالجامعة اجتماعها الأول لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة؛ حرصًا من إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز.


وناقش الاجتماع اللوائح المنظمة للبرامج المميزة بكليات الجامعة، وكذلك بعض البنود الخاصة بآليات إدخال المزيد من البرامج المميزة بكليات الجامعة التي تخدم العملية التعليمية والمجتمع المدني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.


ووعد رئيس الجامعة بإتاحة كافة أوجه الدعم، وإمكانات الجامعة؛ لإنجاح البرامج المميزة ضمن خطة الجامعة لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر جامعة الاقصر فيتو الطلاب أبحاث الطلاب الطلاب الوافدين رئيس جامعة الاقصر

مواد متعلقة

الأقصر تحصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية لألعاب القوى (صور)

وكيل تعليم الأقصر يشهد تقييم مسابقة "المعلمة الفعالة" للعام الدراسي 2023

رسم حر وورشة فنون تشكيلية بمكتبة الطفل في الأقصر

معهد فتيات القرنة يمثل «الأقصر الأزهرية» في تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

مجلس جامعة الأقصر يوافق على تفعيل دورات تعلم اللغات

إقبال الوفود السياحية على مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)

"الأقصر": ضعف المياه عن بعض المناطق في مدينة الزينية غدا

مجلس جامعة الأقصر يوافق على اعتماد جداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية