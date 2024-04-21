لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين رئيس جامعة الأقصر يستقبل العضو الفني للإدارة المركزية

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأستاذة نادية فاروق العضو الفني بالإدارة العامة لقبول الطلاب الوافدين؛ لمراجعة ملفات الطلاب الوافدين بالجامعة، بحضور الدكتور محمود سيد قرني؛ مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة، والأستاذ جمال بغدادي، والأستاذ سليم أبو الوفا، مسؤولي الطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، أن جامعة الأقصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، طبقًا للتوجيهات الرئاسية واستراتيجية مصر 2030، ضمن مبادرة ادرس في مصر، التي ترعاها وزارة التعليم العالي، باعتبار هؤلاء الطلاب يمثلون قوة تسويقية لمصر في الخارج.

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وأوضح الدكتور محمود قرني مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة، أن هذه الزيارة جاءت في إطار تفعيل الآلية الجديدة لتسليم أوراق الطلاب الوافدين بالجامعات؛ التي وضعتها الوزارة بالتنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإدارة المركزية للوافدين، مبينًا أنه تمت مراجعة أوراق الطلبة الوافدين بجامعة الأقصر، ومطابقتها بأوراق الطلاب على منصة ادرس في مصر.



وأشار مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بجامعة الأقصر إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكافة الطلبة الذين يدرسون بالجامعة، مؤكدًا أن جامعة الأقصر باعتبارها جامعة حديثة فضلًا عن استحداثها عدد كبير من البرامج التعليمية وإضافة برامج مميزة بكلياتها؛ بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي؛ يتيح فرصة جيدة للطلاب الوافدين الالتحاق بكليات جامعة الأقصر للتحصيل الدراسي في بيئة تعليمية تفاعلية وجاذبة.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للبرامج المميزة

يشار إلى أنه عقدت اللجنة العليا للبرامج المميزة بالجامعة اجتماعها الأول لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة؛ حرصًا من إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز.



وناقش الاجتماع اللوائح المنظمة للبرامج المميزة بكليات الجامعة، وكذلك بعض البنود الخاصة بآليات إدخال المزيد من البرامج المميزة بكليات الجامعة التي تخدم العملية التعليمية والمجتمع المدني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.



ووعد رئيس الجامعة بإتاحة كافة أوجه الدعم، وإمكانات الجامعة؛ لإنجاح البرامج المميزة ضمن خطة الجامعة لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

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