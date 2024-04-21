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جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

اجتماع بجامعة المنصورة
اجتماع بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

عقد مجلس عمداء  جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي" المجلس اليوم بالترحيب بأعضاء مجلس العمداء، الترحيب بأعضاء مجلس العمداء، وتقديم الشكر والتقدير للعمداء الكليات ومديري البرامج ومنتسبي الجامعة على الجهد المبذول في إتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

وقد صادق مجلس عمداء  جامعة المنصورة الجديدة في الجلسة (10) العاشرة يوم الأحد بتاريخ 17 /2024/03 على موضوعات وقرارات الجلسة العاشرة المنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 14 يناير 2024.

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وأحيط المجلس علمًا بتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير المكتبة، تقرير تسجيلات الطلاب، تقرير ساعات التسجيل وفق المعدل التراكمي للطلاب، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير معادلة الدرجات العلمية واعتماد اللوائح وبدء الدراسة بكليات الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات، وعرض ملخص اجتماع رئيس الجامعة مع رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة والاستشاري،  احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2024 – 2025.

وعرض المجلس مقترح الجداول الدراسية لامتحانات نهائي الفصل الثاني ربيع 2024، وإعداد ملف الجودة بكل كلية وفق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAA،  والمقررات المطروحة بالفصل الدراسي الصيفي ورفعها على الجداول الدراسية في نظام SIS،

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الدكتور أشرف قوطة - منسق قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بشأن مقترح توقيت امتحان اللغة الإنجليزية E1 لطلاب الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، واعتماد حالات وقف قيد الطلاب بكليات الجامعة، الاستعداد والتجهيز للعام الدارسي القادم 2024 - 2025، توقيت الإعلان عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب في بعض كليات الجامعة 2024- 2025.

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