الإثنين 22 أبريل 2024
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خارج الحدود

سلطات الاحتلال تصدر تعليمات جديدة للمستوطنين بشأن إزالة العلم الفلسطينى

العلم الفلسطيني،
العلم الفلسطيني، فيتو

أصدرت الرقابة الداخلية في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تعليمات للمستوطنين والقوات الأمنية والعسكرية، بعدم إنزال الأعلام الفلسطينية خوفا من تفخيخها.

وتداولت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو تعرض مستوطن يحاول إزالة العلم الفلسطيني من أراضي قرية المغير شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية لكمين بعد ركله العلم الفلسطيني وانفجار عبوة ناسفة أسفله مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى.

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وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون، في موقع عملية التفجير قرب بلدة المغير شرق رام الله.

 

8 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

في سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أمس السبت، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من  8 آلاف معتقل منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  أعتقل 30 فلسطينيا أمس الجمعة، مؤكدتا علي  تعرض المعتقلين إلي مضايقات وانتهاكات صارخة.

 

اعتداءات جنسية ضد الفلسطينيين 

من جهتها، نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة.

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة". 

وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

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المستوطنين فلسطين غزة قطاع غزة طوفان الأقصى جيش الاحتلال الضفة الغربية العلم الفلسطيني

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