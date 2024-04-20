السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

شئون الأسرى الفلسطيني: 8 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

معتقل فلسطيني، فيتو
معتقل فلسطيني، فيتو

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من  8 آلاف معتقل منذ 7 من أكتوبر الماضي.

 وأضافت الهيئة في بيان لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  أعتقل 30 فلسطينيا أمس الجمعة، مؤكدتا علي  تعرض المعتقلين إلي مضايقات وانتهاكات صارخة.

تهديد عباس بمراجعة العلاقات مع واشنطن

وفي نفس السياق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، إن الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن "مخز وغير مسؤول".

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وبحسب ما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، قال عباس "سنضع استراتيجية جديدة لحماية قرارنا الوطني المستقل تسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية أو أجندات إقليمية".

وشدد عباس على أن الإدارة الأمريكية أخلَت بكل وعودها بخصوص حل الدولتين وعليها مراجعة سياساتها الخاطئة، مضيفًا بالقول: "نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة ولن نبقى رهائن لسياسات أثبتت فشلها".

وأضاف عباس بالقول: "سوف نعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

اعتداءات جنسية ضد الفلسطينيين 

وفي سياق متصل، نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة.

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة". 

وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

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نادي الأسير الضفة الغربية جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين

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