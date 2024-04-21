توريد 20 ألفا و258 طن قمح للشون والصوامع بالدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

توريد 20 ألف طن قمح للصوامع

واستقبلت الصوامع والشون 20 ألفا و258 طنا استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتبارة المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وكذلك بالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

واستمرت المتابعة لأعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 20 ألفا و258 طنا استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

وكان"محافظ الدقهلية "قد أصدر عدة توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024..

المساحة المنزرعة بالقمح في الدقهلية

وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن، وقال"مختار "ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية 289 ألف طن.

وأضاف "مختار" أن أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23ونصف و 1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة و 1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

هذا وقد تضمنت توجيهات" مختار" التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج

تأمين الصوامع

وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون، ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها

وقال "مختار" إنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد على عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي، وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

غرف عمليات للتسهيل

وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه..

لجان تموين للمتابعة

وكان"محافظ الدقهلية" قد كلف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من أجل موسم توريد ناجح..

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