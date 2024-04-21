الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توريد 20 ألفا و258 طن قمح للشون والصوامع بالدقهلية (صور)

توريد القمح في الصوامع
توريد القمح في الصوامع بالدقهلية، فيتو

 تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

توريد 20 ألف طن قمح للصوامع

واستقبلت الصوامع والشون 20 ألفا و258 طنا استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

    

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها  محصول القمح باعتبارة المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

وكذلك بالتنسيق بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

واستمرت المتابعة لأعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 20 ألفا و258 طنا استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الجاري.

وكان"محافظ الدقهلية "قد أصدر عدة  توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024..

المساحة المنزرعة بالقمح في الدقهلية 

وأوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتوقع توريده 400 ألف طن، وقال"مختار "ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة  بسعة تخزينية 289 ألف طن.

وأضاف "مختار" أن أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23ونصف و 1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة و 1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

هذا وقد تضمنت توجيهات" مختار" التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج

تأمين الصوامع

 وأشار "مختار" لأهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون، ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها

  وقال "مختار" إنه في حال خروج أى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد على عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي، وأشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

غرف عمليات للتسهيل 

وأكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه..

لجان تموين للمتابعة 

وكان"محافظ الدقهلية" قد كلف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من أجل موسم توريد ناجح..

الزراعة: خطة شاملة لحماية محصول القمح حتى موسم الحصاد (فيديو)

بدء توريد القمح في 100 شونة و4 صوامع ببني سويف (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اقماح مستوردة اعمال توريد القمح الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ألف طن قمح الشون والصوامع المحاصيل الزراعية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

الزراعة: خطة شاملة لحماية محصول القمح حتى موسم الحصاد (فيديو)

الزراعة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري وتنصح بتأجيل حصاد القمح

الزراعة تصدر توصيات لتخفيف تأثير الموجة الحارة على المحاصيل

إرشاد الأقصر: تنفيذ تعليمات وزارة الزراعة لتقليل الفاقد من إنتاجية القمح

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

وفاة تاجر حزنًا على رحيل والده ببني سويف، شقيقه: دخل في غيبوبة بنفس اليوم

تعرف على هدافي الكونفدرالية قبل لقاء الزمالك ودريمز

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية