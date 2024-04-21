صحة الدقهلية: فحص الغدة الدرقية لـ 288 ألف طفل

أعلنت مديرية صحة الدقهلية عن أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية تجاوز 288 ألف طفل خلال 3 أشهر .



إنجازات رعاية الأمومة بصحة الدقهلية

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال الربع الأول من العام الجارى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي مشيدًا بالجهود التى بذلتها الإدارة برئاسة الدكتورة إيمان سلامة لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.

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فحص 28805 منهم 514 عينة إيجابية غدة درقية

وأوضح مكين، أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 288 ألف منهم 514 عينة إيجابية، في حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية ما يقارب 2540 حالة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج تم اصدار 18312 شهادة ونحو 3290 حالة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

كما تم عقد دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة والمشورة التغذوية، ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية، علاوة على ورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري ضمن فحص المقبلين علي الزواج.

صرف الالبان

فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد تم صرف 179961 عبوة للمرحلة الأولى و119312 عبوة للمرحلة الثانية

وتضمن بيان إدارة رعاية الأمومة والطفولة تفصيليًا التالى:

• عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين أ أطفال للأطفال في سن 6شهور =25158.

• عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين أ أمهات للأطفال من 12 شهر حتي 54 شهر =79821.

• عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين أ أمهات للأمهات =21764.

• عدد أقراص الحديد المنصرفة للحوامل = 234755.

• عدد أقراص الحديد المدعم بالفوليك المنصرفة للحوامل 155410

• عدد اقراص الفوليك المنصرفة للحوامل هو63843.

• تم صرف ( 68 )علبة لبن PKU1 لـــ 7 اطفال.

• تم صرف ( 66 )علبة لبن PKU2 لـــ 5 اطفال.

وعلي صعيد اخر، أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بمحافظة الدقهلية، تكريم قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة عدد من الأطباء أخصائيين النساء والتوليد بمستشفيات ميت غمر والسنبلاوين لتحقيق أعلى نسبة فى تركيب اللولب اثناء القيصرية.

وأوضح مكين أن الأطباء المكرمين هم الدكتور عوض شوقى والدكتورة فادية على من مستشفى السنبلاوين إلى جانب الدكتور علاء فاروق قلقيلة والدكتور عمرو علي خطاب من مستشفى ميت غمر العام.

كما تم تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ووكلاء الوزارة بالمحافظات ووالدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة والسادة مديري تنظيم الاسرة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال ورشة ولقاء علميا نظمه قطاع السكان وتنظيم الاسرة بحضور اساتذة النساء والتوليد بجامعة القاهرة وعين شمس والازهر والاسكندرية لتكريم الاطباء التي حققت اعلى نسبة في تركيب اللولب اثناء القيصرية وذلك لدعمهم للبرنامج القومي لتنظيم الاسرة وتفعيل خدمات تنظيم الاسرة ما بعد الولادة في المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وأعرب وكيل الوزراة عن خالص تقديره لجهود الأطباء المتميزين ولإدارة مستشفى السنبلاوين وميت غمر مشددًا على بذل المزيد لتظل صحة الدقهلية فى الصدارة دائما



مكين يجتمع مع المديرين الماليين بالإدارات والمستشفيات



عقد الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة اجتماعًا مع المديرين الماليين بالإدارات والمستشفيات وذلك بحضور اسماعيل الدداموني مدير الشئون الماليه والإدارية وابراهيم سلامة مدير الإدارة المالية.

الموارد المالية المتاحة



ناقش الاجتماع الموارد المالية المتاحة إلى جانب المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة.

اللائحة الجديدة والقواعد المنظمة



كما تطرق الاجتماع إلى اللائحة الجديدة والقواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم.

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