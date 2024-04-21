بدء توريد القمح في 100 شونة و4 صوامع ببني سويف (فيديو)

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بدء موسم توريد القمح للصوامع والشون والهناجر، بسعر استلام يبدأ من 1900 إلى 2000 جنيه للأردب حسب درجة النقاوة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 120 فدانا، وأستعدت المحافظة بتجهيز 100 شونة و4 صوامع تستوعب 250 ألف طن قمح.

محافظ بني سويف يتابع توريد القمح

محافظ بني سويف يتابع توريد القمح

وزار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مجمع مطاحن مصر الوسطى بمدينة بني سويف، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد واستلام القمح المحلي للموسم الحالي 2024 حيث رافقه: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وفواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وبعض التنفيذيين المعنين.

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تفقد محافظ بني سويف، أعمال التوريد بصومعة مطحن بوهلر، وتبلغ سعتها الإجمالية 30 ألف طن، مكونة من 6 خلايا، منها 4 خلايا تسع 20 ألف طن للقمح المحلي، بجانب خليتين بطاقة 10 آلاف طن للمستورد، إضافة إلى توفير مركز تجميع إضافى بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 20 ألف إلى 25 ألف طن.

توريد القمح للشون والصوامع ببني سويف

إنتظام عملية فرز وإستلام القمح ببني سويف

اطمأن محافظ بني سويف، أعلى انتظام أعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل بمجمع المطاحن، الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 750 طن دقيق في اليوم، والتي يتم توجيهها لتوفير احتياجات المخابز البلدية من حصص الدقيق من مطحني "بوهلر وتبارك" التابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى، بجانب بعض المطاحن الأخرى بدائرة المحافظة، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمطحن وعدم وجود أى معوقات.

محافظ بني سويف يتابع توريد القمح

محافظ بني سويف: القمح محصول استراتيجي

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كمحصول استراتيجي.

وأشار محافظ بني سويف، إلى متابعته المستمرة والدورية لأى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف التوعية للمزارعين لتوريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون الحكومية.