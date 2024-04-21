الزراعة: خطة شاملة لحماية محصول القمح حتى موسم الحصاد (فيديو)

تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح على مدار الموسم، بدءًا من زراعة المحصول مرورًا بمراحل النضج وحتى الحصاد. وتركز الدولة جهودها على توفير كافة المبيدات والأسمدة وتقديم دعم الإرشاد والنصائح لضمان أفضل جودة للإنتاج.

تفاصيل خطة تأمين المبيدات والأسمدة

وأكد المهندس أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بـ وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل في تناغم مع كافة مؤسساتها لضمان توفير المبيدات والأسمدة على مدار موسم زراعة محصول القمح.

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خطوات تأمين محصول القمح

وتابع رزق خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية أن الوزارة بدأت العمل على تأمين محصول القمح قبل زراعته من خلال اختيار الأصناف المقاومة للأمراض، خاصة مرض الصدأ الأصفر، كما اعتمدت الوزارة على خطة استباقية لمكافحة الآفات والأمراض والحشائش الموجودة في جمهورية مصر العربية، وتم تنظيم حملات توعوية للمزارعين حول أهمية التعرف على الآفات وكيفية مكافحتها.

وأضاف أن الوزارة وفرت المبيدات المختلفة، سواء كانت مبيدات الحشائش أو مبيدات الأصداء، على مستوى مديريات الزراعة، كما تم متابعة خطط عمل مديريات الزراعة من خلال حملات مرور على الأراضي الزراعية تجاوزت 700 حالة، وتم تأمين تخزين القمح في الصوامع والشون قبل نقله إلى الصوامع، كما تم تنفيذ برنامج مكافحة على مستوى الجمهورية للقوارض التي يمكن أن تسبب خسائر كبيرة في محصول القمح.



دور الإرشاد الزراعي

ولفت رزق إلى أن الإرشاد الزراعي يلعب دورًا هامًا في تقديم النصائح للمزارعين حول العمليات الزراعية المختلفة، وتوفير خرائط توضح نوعية الأسمدة والمبيدات المطلوبة.

دعم وزارة الزراعة للمزارعين

وتقدم وزارة الزراعة الدعم للمزارعين من خلال: الدعم المادي: تقديم المبيدات بأسعار منخفضة نسبيًا وآمنة ومسجلة بوزارة الزراعة، الدعم الفني: تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال، مدارس حليّة تقام خلال فترة تواجد المحصول في الحقل، تنظيم ندوات للمزارعين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، برامج توعية مسموعة ومرئية عبر الإذاعة والتلفزيون، حملات ميدانية يقوم بها مهندسو الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.



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