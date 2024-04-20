يحيى الفخراني يكشف تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع صلاح السعدني (فيديو)

صلاح السعدني، كشف الفنان يحيى الفخراني، تفاصيل آخر مكالمة جمعته مع الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدًا: تواصلت معه تليفونيا بالتزامن مع مهرجان الدراما.

تكريم صلاح السعدني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت عامل تكريم لصلاح السعدني في مهرجان الدراما وقالولي مش قادر فقلت لهم أكلمه في التليفون وفعلا كلمته، وقلت له مبروك يا صلاح على التكريم، فقال لي معلش أنا مش قادر أجيلك فقلت له أي حد من الأولاد يجي يستلم الجائزة أو أستلمها أنا نيابة عنك وبالفعل استلمت الجائزة وأرسلتها لها بمنزله".

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أول لقاء فني مع صلاح السعدني

وتابع: "أنا عرفت صلاح السعدني من خلال مسرحية حب وفركشة تأليف صلاح جاهين وإخراج كرم مطاوع، ومن ساعتها مسبناش بعض وأغلب الأعمال اللي عملتها كان فيها الراحل".

شخصية صلاح السعدني

وأكمل: "اشتغلنا أبنائي الأعزاء شكرا وكان صلاح السعدني الأخ المثقف الذي يرضي جميع الأطراف وعمل الدور ببراعة وكل أعماله كان رائعة وعظيمة".

ولفت: "صلاح السعدني عمره ما اختلف مع حد على الإطلاق، وكان رجلا مثقفا جدا ولكن ثقافته لم تمنع موهبته التمثيلية".

جنازة الفنان صلاح السعدني

وشهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم أحمد السقا، أحمد رزق، غادة عادل، أحمد صفوت، محمد علي رزق، أحمد حلمي ومنى زكي كما حضر أيضا سامح الصريطي ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

كما حضر أيضا كل من أحمد داوود وحمزة العيلي وهنا الزاهد وكريم ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمي وغيرهم.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، وذلك بعد رحيل الفنان صلاح السعدني، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وفي هذا السياق، حرص نجوم الفن، على توديع الفنان صلاح السعدني، الذى عرف لجمهوره بـ “عمدة الدراما”، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي

وقالت الفنانة منى زكي، عبر موقع “x”: "البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن وأكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن أكتر الناس اللي اتشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة".

محمد صبحي

وكتب الفنان محمد صبحي منشور قال فيه: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون بكل الأسى والحزن.. أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي وأصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني.. رحلت يا صلاح لكن ستبقي معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح".

وزيرة الثقافة

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنان أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة.

وقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أما الفنان محمد هنيدي كتب عبر حسابه علي “x”،:"البقاء لله في استاذنا الكبير صلاح السعدني ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))"